Bundestagswahl: Wie "Projekt SPARTA" Twitter ausleuchtet

2008 gilt als Urknall der politischen Online-Kommunikation. Damals nutzt der demokratische Präsidentschaftskandidat Barack Obama insbesondere Twitter, um die eigene Wählerschaft zu mobilisieren und Spendengelder einzusammeln. Eine US-Wahl später ist Twitter im Polit-Betrieb endgültig angekommen und wird auch dazu genutzt, Vorhersagen über die Wahl anzustellen. Der "Twitter Political Index", der tausende Tweets zu den Kandidaten analysiert, sieht Barack Obama 2012 vor seinem republikanischen Herausforderer Mitt Romney. Und tatsächlich: Am Ende gewinnt Obama.

Was früher in der analogen Kohlestoffwelt der Markplatz oder das Kaffeehaus war, Ort also wo man die politische Stimmung zu erspüren konnte, das ist heute Twitter. Und so wie Martin Luther im Mittelalter forderte, den Leuten aufs Maul zu schauen, so kann es heute für Politiker, Wissenschaftler und Journalisten hilfreich sein, den Leuten aufs Twitter-Maul zu schauen. Nur dass auf dem Twitter-Marktplatz Millionen Menschen herumstehen, manche mit einem Megafon in der Hand, manche flüsternd und darunter auch manche, die gar keine Menschen sind, sondern Bots, die tagein tagaus automatisiert dieselben Dinge vor sich hin brabbeln.

Die Bundestagswahl 2021 auf Twitter

Mit dem Projekt SPARTA leuchtet die Universität der Bundeswehr nun die deutsche Twittersphäre aus. SPARTA, das steht für "Society, Politics and Risk with Twitter Analysis". Forscher verschiedener Fachdisziplinen haben sich zusammengetan, um Twitter unter anderem Erkenntnisse über Wahlen zu entlocken. Die Bundestagswahl 2021 ist das erste Ereignis, für welches SPARTA Twitterdaten auswertet.

Hier geht es zum Bundestagswahl-Monitoring von SPARTA 8

"Alles, was zur Bundestagswahl öffentlich gepostet wird, kommt bei uns rein und wird bei uns mit verschiedenen Verfahren in Echtzeit analysiert", erzählt Jasmin Riedl, Professorin für Politikwissenschaften und Leiterin des Projektes. Man habe dafür von Twitter den Zugang zu den öffentlich einsehbaren Daten eingekauft. Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen, in denen Riedl und ihre Kollegen den Twitter-Verantwortlichen das Projekt erklären und sich verpflichten mussten, keine Daten an Dritte weiterzugeben. SPARTA hat so viele Daten zur Verfügung wie kein anderes Projekt in Deutschland, das Twitter-Daten analysiert und aufbereitet.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

"Kein schwarzer Gürtel in Python notwendig“

Irgendwann sollen sich Forscher an SPARTA wenden können, wenn sie zwar eine wichtige Forschungsfrage haben, aber zu wenig Daten und geringe Programmierkenntnisse, um diese Frage mit Hilfe von Twitter beantworten zu können. Oder wie es Jasmin Riedl formuliert: "Wenn Forschende mit unserem Tool arbeiten, dann benötigen sie keinen schwarzen Gürtel in der Programmiersprache Python."

Aber nicht nur für Forscher hält SPARTA interessante Erkenntnisse bereit. SPARTA analysiert nicht nur, welche Politiker bei Twitter gerade besonders hoch im Kurs stehen, sondern auch, welche Themen auf Twitter gerade in Bezug auf die Bundestagswahl diskutiert werden. So kann man auf einen Blick sehen, ob nun über Covid19 gezwitschert wird oder doch eher über Wirtschaftspolitik oder Afghanistan. "Da finde ich es dann immer spannend zu schauen: Okay, welche Partei ist denn immer nah dran an den Themen, die auf Twitter diskutiert werden?", sagt Jasmin Riedl.

Blick auf den Twitter-Seismograf

SPARTA analysiert zudem, wie positiv oder wie negativ über die Parteien auf Twitter gesprochen wird. Dazu nutzt das Projekt komplexe Algorithmen, um die Sprache auf Twitter zu verarbeiten. Keine leichte Aufgabe, denn Tweets können auch ironisch sein oder die Interpunktion schlampig, sodass es der Maschine schwerfällt, herauszulesen, was genau gemeint sein könnte. Interessanterweise wird in dieser sogenannten "Sentiment-Analyse" demnach über die AfD besonders positiv gesprochen, was laut Jasmin Riedl aber vor allem daran liegt, dass Retweets insbesondere zu Nacht-Zeiten, das Bild verzerren.

Zudem ist Twitter auch nur eine Teilöffentlichkeit der digitalen Sphäre und keineswegs repräsentativ für die Bevölkerung. Aber Twitter ist dennoch ein Seismograf für politische Stimmungen. Und dank der Forschern der Bundeswehruniversität München kann nun jeder auf einen Blick auf diesen Seismografen werfen.

Hinweis: Jasmin Riedl wird am Wahlabend bei BR24live zu Gast sein.