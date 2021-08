Bundestagswahl: Wenn Influencer Politik vermitteln

Influencer Marvin Neumann hat auf seinem Youtubekanal schon Kanzlerkandidaten wie Olaf Scholz oder Parteivorsitzende wie Christian Lindner (FDP) interviewt. Und er hat auch unangenehme Fragen gestellt. Martin Schulz (SPD), Sarah Wagenknecht (Linke) oder Philip Amthor (CDU) waren ebenfalls seine Gäste.

Sachlichkeit statt Meinung

Außerdem stellt er die Parteiprogramme vor und erklärt unaufgeregt und sachlich, was gerade in der Politik passiert. Er selbst sagt: "Jetzt gerade denke ich mir, es ist superwichtig, gerade wenn es auf Youtube und auf anderen sozialen Medien sehr viele Meinungsblogger gibt und Kanäle gibt, dass man da mit einem sachlichen Angebot rangeht."

Marvin Neumann ist schon seit fünf Jahren auf Youtube, unter dem Motto "Politik, aber geil". Er hat mittlerweile über 60.000 Abonnenten. Für ein Politikformat ziemlich beachtlich. Er hat in Mainz Publizistik studiert, auch beim ZDF Praktika gemacht. Angefangen hat er nach einem Auslandssemester in den USA. Er wollte seinen Kommilitonen erzählen was internationale Ereignisse aus deutsche Sicht bedeuten.

Influencer starten aus Spaß

Viele erfolgreiche Youtuber oder Instagrammer starten nicht, weil sie damit Geld verdienen wollen. Sie machen es aus Spaß, weil sie bestimmte Interessen haben, weil die Angebote in den sonstigen Medien nicht wirklich da sind. Zumindest für die Menschen unter 30. So fing das auch bei Louisa Dellert an. Ihr folgen auf Instagram mittlerweile 475.000 Menschen, sie schreibt einen Blog und hat einen Podcast. Auch sie informiert über Politik und gesellschaftlich relevante Themen.

Von der Fitness-Bloggerin zur Politik-Influencerin

2013 hat sie auf Instagram losgelegt, damals noch mit einem ganz anderen Thema: "Ich habe einfach Bock gehabt, über Fitness zu reden, weil ich abnehmen wollte, über Nachhaltigkeit bis zur Politik. Also ich war früher überhaupt nicht politisch engagiert, und das hat mich null interessiert. Und erst mit dem Thema Nachhaltigkeit ist es dann halt auch bei mir irgendwie angekommen, dass ich mich da mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen müsste."

Von der Fitness-Bloggerin zur Influencerin für politische Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Louisa Dellert sagt ihre Meinung und will ihre Follower wachrütteln. Für sie kam irgendwann die Erkenntnis, "dass ich auch dort mit meiner Community über Politik spreche und halt gemerkt habe denen geht es so wie mir. Viele haben gar keine Ahnung. Andere wieder trauen sich nicht, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dafür ausgelacht zu werden. Und ja, deswegen ist es eigentlich so, dass ich wahrscheinlich auch schon politischer geworden bin und auch viel darüber spreche."

Einstieg für Politikmuffel

Sie sieht ihre Kanäle als guten Einstieg, um an die Politik herangeführt zu werden. Sie weiß aber auch um die Schwierigkeit, die Informationen an die jungen Leute zu bringen. Viele in ihrer Zielgruppe seien zu faul, um in den traditionellen Medien nachzuschauen und scrollen sich nur durch Instagram: "Ich glaube, da müssen wir, also Journalistinnen und Influencerinnen in generell, in Zukunft noch gemeinsam mehr miteinander sprechen und das Ganze mal entweder aufbrechen oder so ein bisschen neu gestalten. Ich glaube schon, dass die junge Generation den Menschen auf TikTok oder auf Instagram zuhört, die viel Reichweite haben und in der Öffentlichkeit stehen."

Parteien werden aufmerksam

Instagrammerin Louisa Dellert und Youtuber Marvin Neumann wissen um ihre Verantwortung, wenn ihnen tausende Menschen folgen. Auch die politischen Parteien sind auf den sozialen Medien unterwegs und wollen Influencer auch für sich gewinnen. Neumann beobachtet: "Die suchen sich da schon bewusst die Leute aus, die sie für ihre Plattform, ich würde übrigens bösartig sagen 'verwendbar' halten. Da muss man natürlich gucken, dass man als derjenige, der die Leute dann im Gespräch hat, dann die ein bisschen herausfordert."

Auch Louisa Dellert kriegt viele Anfragen von Parteien und muss abwägen mit wem sie dann redet. Aber auch sie kriegt Absagen. Das sei ganz normal. Für beide Influencer ist klar, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen, ihre eigenen, auch unangenehmen Fragen stellen wollen. Und eigene Themen setzen.

Es ist ein Spagat zwischen traditionellem Journalismus, manchmal vielleicht Aktivismus und Information für die eigenen Follower. Und dabei lässt sich auch noch Geld verdienen. Louisa Dellert macht mittlerweile nichts anderes mehr, sie kann von ihren Kanälen und einem Online-Shop für nachhaltige Produkte leben.

Marvin Neumann arbeitet bei einer Produktionsfirma und betreibt seinen Youtubekanal in seiner Freizeit. Auch bei ihm tun sich neue Möglichkeiten auf. So wird er in Zukunft mehr mit Bildungsplattformen zusammenarbeiten. Nur als Youtuber Geld zu verdienen, das wäre ihm allerdings zu unsicher.