Bundestagswahl: Fünf Alternativen zum Wahl-O-Mat

Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. 82 Millionen Mal wurde das Tool seitdem für Landtags-, Europa- und Bundestagswahlen genutzt. Zugleich wird aber auch immer wieder Kritik am Wahl-O-Mat laut. Die Thesen würden sich nach den Interessen der Parteien richten und nicht nach denen der Wähler, heißt es zum Beispiel.

Ein anderer Vorwurf: Rechte Parteien bekämen zu viel Raum und kleine Parteien würden benachteiligt. Zudem würden sich die Macher beharrlich weigern, das Tool mehrsprachig anzubieten. Dazu kommt auch, dass der Wahl-O-Mat erst am 2. September online geht, was viele für zu spät halten. Es gibt allerdings Alternativen. Fünf davon haben wir hier zusammengestellt.

WahlSwiper: Wischen wie bei Tinder

Wer die Dating-App Tinder kennt, sollte mit dem WahlSwiper schnell zurechtkommen. Denn die Smartphone-App bietet als Auswahlmöglichkeit bei Antworten nur "Ja" und "Nein" an. Dabei kann einfach nach links oder rechts gewischt werden. Nutzerinnen und Nutzer können Fragen auch überspringen. Neben Deutsch kann man die Fragen auch auf Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Persisch und Kurdisch beantworten. Hinter der App steckt der gemeinnützige Verein "Vote-Swiper", der die kostenlose App durch Spenden finanziert.

Wahl-Kompass: Prozentwert zeigt Übereinstimmung

Der Wahl-Kompass der Uni Münster soll ebenfalls Hilfe bei der Entscheidung für die Bundestagswahl bieten. 30 Thesen werden abgefragt, bei den Antwortmöglichkeiten kann man aus fünf Abstufungen wählen: "Stimme vollkommen zu", "Stimme zu", "Neutral", "Stimme nicht zu", "Stimme überhaupt nicht zu". Einzelne Fragen lassen sich auch hier überspringen. Am Ende steht ein Prozentwert, der angibt, wie sehr man mit welcher Partei übereinstimmt.

Sozial-O-Mat: Stellenwert der Sozialpolitik im Blick

Die vier Schwerpunkte Arbeit, Gesundheit, Familie und Kinder mit jeweils fünf Thesen werden im Sozial-O-Mat von der Diakonie Deutschland abgefragt. Das Internet-Angebot zeige auf, "welchen Stellenwert zentrale Fragen der Sozialpolitik und des gesellschaftlichen Miteinanders in einer kommenden Regierung und im Parlament haben werden", so Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Laut der Website ist der Sozial-O-Mat keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot der Diakonie. In der Tat werden die Nutzer mit vielen Informationen rund um sozialpolitische Themen versorgt.

Wahltraud - Fokus auf Antirassismus, Inklusion und Gleichstellung

Wer bei seiner Wahlentscheidung besonderen Wert auf die Themen Gleichstellung, Rechte von LGBTQ+, Antirassismus und Inklusion legt, sollte unbedingt "Waltraud" ausprobieren. Die Antworten basieren auf den eigenen Aussagen der großen Parteien, die für den Bundestag kandidieren. Ca. 60 Thesen haben die Macherinnen und Macher mit einem unabhängigen Gremium, darunter Organisationen wie UN Women Germany, "Medica Mondiale" und "Doctors for Choice", ausgearbeitet.

Klimawahlcheck - So viel Klima steckt in Wahlprogrammen

Der Umgang mit der Klimakrise ist eines der Hauptthemen bei der Bundestagswahl. Der Klimawahlcheck soll die Klimaziele der Parteien transparent machen. Es gibt 28 Fragen zu Energie, Mobilität, Industrie, Gebäude, Klimagerechtigkeit und Klimazielen sowie Landwirtschaft und Artenvielfalt. Für das Online-Tool "klimawahlcheck.org" haben die Klima-Allianz Deutschland, GermanZero und der Naturschutzbund (Nabu) die Wahlprogramme von Union, SPD, Linke, Grünen und FDP ausgewertet.