Bundesrat stoppt Hilfspflichten-Gesetz für Staatstrojaner

Telekommunikationsanbieter werden vorerst nicht dazu verpflichtet, Behörden Zugriff auf Chatverläufe und mehr zu gewähren. Der Bundesrat lehnte am Freitag einen Gesetzesentwurf ab, der eine solche Mitwirkungspflicht vorsah. So wird es nun erstmal keine konkreten technischen und organisatorischen Vorgaben geben, wie die Anbieter den Geheimdiensten beim Einsatz von Staatstrojanern und anderer Spyware im Kampf gegen Gefährder helfen sollen.

Ziel des Vorschlags war, Ermittelnden Zugriff auf die digitale Kommunikation von Personen zu gewähren. Dafür hätte eine spezielle Software auf die Endgeräte der Verdächtigen gespielt werden müssen – und dabei hätten die Telekommunikationsunternehmen mithelfen müssen.

Keine weitere Begünstigung für Digital-Spionage

Im vergangenen Juni hatte der Bundesrat bereits eine Novelle des Gesetzes, das die Arbeit des Verfassungsschutzes regelt, verabschiedet. Kommunikation über WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste darf der Verfassungsschutz seither mitlesen – jedoch nur in schwerwiegenden Fällen und falls eine entsprechende Anordnung im Einzelfall erteilt wird.

Diese Form der Überwachung ist auch ohne die jetzt vom Bundesrat gekippte Mitwirkungspflicht möglich. Sie ist dann allerdings schwieriger und mit mehr Aufwand verbunden: Behörden müssten dafür mit Lücken im System arbeiten. Die Bundesregierung hat die Telekommunikationsunternehmen bereits im Juli dazu verpflichtet, derartige technische Sicherheitslücken offenzuhalten.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte vor der Abstimmung in der Länderkammer betont, um potenzielle Terroristen im Auge zu behalten, sei diese Hilfestellung bei der Überwachung verschlüsselter Kommunikation zwingend erforderlich, denn "die Feinde unserer Demokratie rüsten auf, sie vernetzen sich".

Gerade mit Messenger-Diensten wie Telegram seien neue, gravierende Gefahren entstanden. Ein großer Teil der Kommunikation erfolge dabei verschlüsselt, der Staat dürfe hier nicht tatenlos zusehen. Er gebe daher die Hoffnung nicht auf, dass die gesetzlich vorgesehene Verordnung bald noch kommen werde. Mit dem Vorhaben wären auch nur "bestehende Pfeile im Köcher" der Behörden gespitzt, keine neuen eingesteckt worden.

Ampel sieht Überwachung kritisch

Auch der Innen- und der Wirtschaftsausschuss der Länderkammer hatte den Regierungschefs der Länder empfohlen, die Initiative mitzutragen. Der Entwurf stammt jedoch noch aus der Zeit, in der die Große Koalition regierte und Horst Seehofer (CSU) Chef im Bundesinnenministerium war. Er hatte den Vorschlag prominent vorangebracht. Von zivilgesellschaftlichen Organisationen und IT-Experten kam es in Folge des Vorschlags zu massiver Kritik.

Mittlerweile hat die SPD-Politikerin Nancy Faeser Horst Seehofer in der neuen Bundesregierung im Innenministerium abgelöst. Die Ampel-Parteien haben im Koalitionsvertrag festgehalten, dass der Staat keine Sicherheitslücken ankaufen oder offenhalten werde. Zudem sollen die Schwellen für den Einsatz von Überwachungssoftware hochgesetzt werden. Es ist also eher nicht zu erwarten, dass die neue Regierung einen weiteren Versuch unternimmt, das Gesetz durchzubringen.

Bundesjustizminister zufrieden

Das Scheitern zeigt laut dem neuen Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), "dass die derzeitigen Rechtsgrundlagen, die die Verordnung konkretisiert hätten, keine angemessene Akzeptanz besitzen". Umso mehr wolle er sich nun dafür stark machen, "dass wir die Zielvorstellungen des Koalitionsvertrages hierzu zügig umsetzen". Dazu gehöre, die rechtlichen Anforderungen zum Schutz der digitalen Privatsphäre zu erhöhen und streng auszugestalten.

"Außerdem werden wir prüfen, ob ein so eingriffsintensives Ermittlungsinstrument in die Hände der Nachrichtendienste gehört", so Buschmann. Beim potenziellen Ausnutzen von Schwachstellen von IT-Systemen müsse der Staat besonders auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit achten.