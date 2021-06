Bundesdatenschutzbeauftragter: Behörden sollen raus aus Facebook

"Den öffentlichen Stellen des Bundes, die in besonderem Maß an Recht und Gesetz gebunden sind, kommt im Hinblick auf die Einhaltung des Datenschutzrechts eine Vorbildfunktion zu. Ich sehe Sie deshalb besonders in der Pflicht, sich datenschutzkonform zu verhalten." Es sind deutliche Worte, die Ulrich Kelber in einem Schreiben an die obersten Bundesbehörden richtet.

Kelber: Seiten sollen bis Ende des Jahres abgeschaltet werden

Der Bundesdatenschutzbeauftragten stört sich daran, dass viele Bundesbehörden sogenannte "Fan-Seiten" auf Facebook betreiben, etwa zur Öffentlichkeitsarbeit. Das Problem: Die Seiten verstoßen gegen die DSGVO. Ulrich Kelber hatte bereits im Mai 2019 in einem Schreiben auf das Problem hingewiesen. Damals hatte Kelber den Behörden und Ministerien eine Übergangszeit eingeräumt, in welcher das Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung mit Facebook eine Lösung finden sollte.

Offenbar ist das nicht gelungen und so schreibt Kelber: "Ein längeres Abwarten ist mir angesichts der fortdauernden Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht möglich." Die Folge: Der Bundesdatenschutzbeauftragte empfiehlt, bis zum Ende des Jahres alle Fan-Seiten abzuschalten.

Es drohen "Abhilfemaßnahmen"

Sollte dies nicht geschehen, so droht Kelber, von "Abhilfemaßnahmen" Gebrauch zu machen. Was damit konkret gemeint ist, das geht aus dem Schreiben nicht hervor. Rechtlich kann der Bundesdatenschutzbeauftragte aber Busgelder verhängen oder die Verarbeitung von personenbezogenen Daten untersagen.