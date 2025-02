BSI warnt vor DeepSeek: Wie gefährlich ist die chinesische KI?

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor dem chinesischen KI-Chatbot DeepSeek. Behörden und Cybersicherheitsfachleute äußern massive Bedenken gegen die KI-Anwendung aus China – dabei geht es nicht nur um Datenschutz, sondern auch um die potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit.

Sorge um Sicherheit und Datenschutz

Im Fokus der Kritik steht vor allem die umfangreiche Speicherung von Nutzerdaten. Denn DeepSeek protokolliert detailliert die Tastatureingaben seiner Nutzer, warnt eine Sprecherin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in einer Stellungnahme gegenüber der dpa. Das System speichert dabei nicht nur was, sondern auch wie getippt wird – sogenannte "keystroke patterns or rhythms". Diese Eingabemuster könnten zur Erstellung präziser Nutzerprofile verwendet werden.

Die Situation wird durch die rechtlichen Rahmenbedingungen in China zusätzlich verschärft. DeepSeek unterliegt dem chinesischen Recht, das eine Speicherung sämtlicher Daten innerhalb der Volksrepublik vorschreibt. Besonders brisant: Das chinesische Geheimdienstgesetz verpflichtet sowohl die Bevölkerung als auch Organisationen zur Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Experten interpretieren diese Gesetzeslage als faktisches Zugriffsrecht des chinesischen Spionageapparats auf alle in China gespeicherten Daten.