BSI warnt: Vorinstallierte Schadsoftware auf Tablet und Handys

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor IT-Geräten mit einer vorinstallierten Schadsoftware. Konkret geht es um ein Tablet der Firma Krüger&Matz. Das BSI rät Anwendern zu "besonderer Vorsicht".

Nach eigenen Angaben bestellte das BSI im Januar und Februar auf der Plattform Amazon das Tablet Eagle 804 von Krüger&Matz. Nach einer Analyse des Geräts konnte laut BSI nachgewiesen werden, dass das Tablet im Auslieferungszustand über eine vorinstallierte Schadsoftware mit einem Command&Control-Server Kontakt aufnimmt. Diesem würden Daten des Geräts übermittelt.

Auch Smartphones auf Schadsoftware getestet

Auch das Smartphone S8 Pro des Herstellers Ulefone und das Smartphone A10 von Blackview hat das BSI analysiert. Bei den Smartphones konnte zwar keine Schadsoftware nachgewiesen werden - die Hersteller böten aber eine Firmware zum Download an, die diese enthalte, warnte das BSI.

"Der Preis allein darf kein Kriterium für eine Kaufentscheidung sein"

"Einmal mehr zeigt sich an diesem Fall ganz deutlich, dass der Preis oder technische Features allein kein Kriterium für eine Kaufentscheidung sein dürfen", erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Wichtig sei eine "transparente Darstellung der Sicherheitseigenschaften", hier seien die Händler gefordert, so Schönbohm. Amazon gab laut BSI an, die drei Geräte vorerst aus dem Sortiment genommen zu haben.

Früher gekaufte Smartphones ebenfalls infiziert?

Insgesamt gibt es laut BSI pro Tag über 20.000 Verbindungen unterschiedlicher deutscher IP-Adressen zu dem Server mit der virenverseuchten Software. Die Experten gehen deshalb von einer größeren Verbreitung von Geräten mit dieser Schadsoftwarevariante in Deutschland aus. Früher gekaufte Smartphones könnten ebenfalls infiziert sein. Die Provider wurden gebeten, ihre betroffenen Kunden entsprechend zu benachrichtigen. Was Käufer solcher Geräte machen können, hat das BSI auf seiner Homepage zusammengefasst.