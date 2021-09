Bruce Willis lizensiert sein Gesicht für Deepfake-Werbung

Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Willis taucht neuerdings in einem Werbeclip des russischen Telekommunikationsunternehmens Megafon auf. Bei den Dreharbeiten war der Star aus Action-Filmen wie der Stirb-Langsam-Reihe jedoch gar nicht selbst anwesend: Sein Gesicht wurde via Deepfake-KI in die Szene eingebaut, wie "heise.de" berichtet.

Der erste von 15 Reklameclips mit Deepfake-Willis ist im August erschienen. In den Videos soll die Geschichte zweier Agenten erzählt werden. Der Spot soll vermitteln, wie Megafon-Kunden mit ihren Kindern gebührenfrei in Verbindung bleiben können, selbst wenn sie bei der Arbeit "festhängen". Bis nächsten August sind die 14 weiteren Folgen der Geschichte geplant. Die Serie heißt "Partner" und wird mit eigenen Filmplakaten als der "erste Familien-Blockbuster" beworben. In einem ersten rund 45-sekündigen Clip ist der russische Komiker Asamat Mussaghalijew zu sehen, der - gemeinsam mit dem vermeintlichen Bruce Willis - an einen Pfahl gefesselt ist und von einer tickenden Zeitbombe bedroht wird.

Bruce Willis' Gesicht auf dem Körper eines anderen

In Wirklichkeit wird Willis Rolle aber von dem russischen Schauspieler Konstantin Solowjow gespielt. Der russische Schauspieler hat sich selbst als großer Fan des in Deutschland geborenen Schauspielers geoutet. Sein Gesicht wird später durch das Antlitz von Bruce Willis ersetzt. Möglich macht dies die Technologie Deepfake. Dabei wird ein neuronales Netzwerk (KI-Algorithmen) mit Bildern und Videos einer Person aus verschiedenen Blickwinkeln gespeist und daran trainiert. Laut "heise.de" wurden die Gesichtsaufnahmen von Bruce Willis mithilfe seiner Filme erstellt. Mitarbeiter eines KI-Labors wählten aus etwa 40 Filmen Szenen mit den passenden Kopfstellungen und Farben aus. Dann erstellte ein neuronales Netzwerk ein Computermodell aus rund 34.000 Bildern.

Die KI benötigte anschließend einen Monat, um daraus ein voll bewegliches Modell des Action-Stars zu generieren. Dieses Modell anschließend in Videos einzubauen, ist jedoch vergleichsweise einfach: Beim Casting galt es lediglich, einen Mann mit gleicher Kopfform und Schulterbreite zu finden. Auch die Glatze war wichtig. Solowjow erfüllt diese Anforderungen. Zudem darf sich das "Double" beim Dreh nur sehr beschränkt bewegen. Damit hatte besonders Regisseur Ilja Naischuller zu kämpfen. Zum Beispiel sind Heben und Senken des Kopfes tabu, Seitwärtsbewegungen aber möglich.

Zahlreiche Vorteile durch Deepfakes

Die Idee stammt von der Werbeagentur Instinct, die zur BBDO-Gruppe gehört. Instinct-Kreativdirektor Roman Firainer glaubt, dass lizenzierte Deepfakes Prominenter die Zukunft des Werbefilms sind. Wassili Bolschakow, Marketingchef des auftraggebenden Mobilfunkers Megafon, sieht zahlreiche Vorteile: Gerade in den Zeiten einer Pandemie würden Reiseeinschränkungen wegfallen. Zudem sei diese Art von Produktion einfacher, als einen echten Hollywood-Star abzufilmen. Außerdem gehe es mit Deepfakes einfach schneller, sagte Bolschakow zum russischen Medium "Sostav". Zwar dauere die Generierung des Computermodells einen ganzen Monat, diese Arbeit müsse aber nur einmal geleistet werden. Danach ließen sich die einzelnen Videos ja schnell fertigen - Künstliche Intelligenz macht's möglich.

Der russische Mobilfunk-Anbieter ist nicht das erste Unternehmen, das Deepfake für die Werbung nutzt. Es gibt bereits Firmen, die sich auf die Werbung mit der Technologie spezialisieren. So werden weltweit immer mehr Menschen gesucht, die die Rechte an ihrem Gesicht verkaufen. Mit Deepfake können die Unternehmen diese "Charaktere" dann alles sagen lassen, was sie wollen.