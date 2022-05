Browserwahl: Microsofts Edge überholt Apples Safari

Statcounter ist eine Firma, die seit gut 20 Jahren den Internetverkehr analysiert und somit auch einen Überblick hat, wie viele User welchen Browser verwenden. Schaut man sich das aktuelle Ranking an, bei dem die Nutzerzahlen im Zeitverlauf von März 2021 bis April 2022 dargestellt sind, dann gibt es eine Kurve, die ganz weit oben verläuft und viele, die sich am unteren Rand der Grafik zusammendrängen. Die obere, das ist Chrome von Google, der es bei Desktopcomputern fast konstant auf nahezu 70 Prozent bringt (66,64 Prozent sind es genau im betrachteten Zeitraum).

Dieser Teil der Untersuchung fällt also wenig überraschend aus. Neu ist dagegen, was auf den folgenden Rängen passiert. Dort haben sich Edge und Safari seit November ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und am Ende hat dann der Microsoft-Browser diesen Wettlauf gewonnen mit etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil. Der Apple-Rivale unterliegt mit 9,6 Prozent. Nummer vier ist Firefox mit knapp acht Prozent und ziemlich abgeschlagen folgen dann Opera mit 2,4 und der zweite Microsoft-Browser, Internet-Explorer, mit gerade mal knapp einem Prozent.

Microsoft ist bei mobilen Geräten nicht vertreten

Etwas anders fällt das Ranking für Tablets und für Smartphones aus. Hier steht zwar immer noch Chrome an der Spitze, aber der Abstand zur Nummer zwei, Apples Safari, ist hier vor allem bei den Tablets deutlich geringer. Microsoft spielt bei den Browsern für diese Geräte keine Rolle.

Dass aber bei den Desktops Microsoft mit Edge so stark aufholt ist bemerkenswert, denn gerade auf älteren Geräten mit den Windows-Betriebssystemen 8.1 oder 7 ist der Explorer noch immer vertreten. Für Windows 10 und 11 wird er jetzt aber nicht mehr angeboten, sondern nur noch Edge.

Auf dem deutschen Desktop-Markt hat sich der neue Microsoft-Browser noch stärker nach oben gearbeitet (14 Prozent). Allerdings reicht es hier nur für Platz drei, denn hierzulande ist nach Chrome, der Firefox die klare Nummer zwei. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die Deutschen viel Wert auf Datenschutz legen und das traut man vor allem dem Firefox zu.

Welcher ist der schnellste Browser?

Wer sich nicht sicher ist, ob der richtige Browser verwendet wird, sollte sich erst mal klarmachen, was einem wichtig ist. Geht es um Schnelligkeit, also darum, wie zügig Web-Seiten auf den Bildschirm geladen werden, dann haben der Safari und Edge die Nase vorn. In einem Speedtest der Internetsicherheitsfirma Avast ist Chrome deutlich abgeschlagen. Opera liegt auch klar zurück. Am langsamsten ist dem Test zufolge aber der Firefox. Dass Safari und Edge schneller sind, dürfte vor allem daran liegen, dass sie eng an die Desktop-Betriebssysteme von Apple und Microsoft angepasst sind. Bei Apple ist alles zusätzlich auch noch auf die Mac-Hardware abgestimmt, Safari ist im Speed-Test denn auch noch einen Tick schneller als Edge.

Wer bietet die besten Erweiterungen?

Die Geschmäcker sind zwar unterschiedlich, jeder und jede legt auf etwas anderes Wert. Allerdings gibt es bei allen großen Browsern so gut wie alle Erweiterungen (auch Plug-Ins, Add-Ons oder Extensions genannt). Das reicht von Verbesserungen bei der Seitendarstellung, über Übersetzungen aus anderen Sprachen, Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit bis hin zu Hinweisen auf neue Mails und das Vorlesen der Webinhalte – um nur ein paar zu nennen. Nur bei Safari ist die Auswahl deutlich begrenzt. Zu finden sind die Erweiterungen für Chrome hier, für Edge hier, für Firefox hier und für Opera hier. Bei Safari muss man im geöffneten Browser oben links auf den Button "Safari" klicken und dann den Eintrag "Safari-Erweiterungen" auswählen.

Welchen Browser wähle ich, wenn mir Datenschutz wichtig ist?

Oft ist zu hören, dass der Firefox der sicherste Browser sei, wenn es darum geht, Datenspione draußen zu halten. Der Sicherheitsforscher und Blogger Mike Kuketz ist dieser Aussage in einer genauen Analyse nachgegangen. Erstaunlich ist seine erste Erkenntnis:

"Firefox ist im Auslieferungszustand kein datenschutzfreundlicher Browser." Datenschutzexperte Mike Kuketz

Kuketz hat das in seiner seitenlangen Untersuchung genau dargelegt. Insgesamt sei Firefox äußerst gesprächig und sende viele Anfragen an Mozilla (die Organisation, die hinter Firefox steckt) und zwar ohne das Wissen der User. Immerhin – so der gute Teil der Nachricht – lässt sich aber der Firefox im Gegensatz zu seinen Konkurrenten wie Google Chrome oder Microsoft Edge zu einem datenschutzfreundlichen Browser umwandeln. Wie das genau geht, beschreibt Kuketz in seinem Blog sehr ausführlich. Wem das zu kompliziert ist, dem kann man ein paar grundlegende Tipps mit auf den Weg geben:

Unter "Einstellungen" / "Datenschutz & Sicherheit" lässt sich zum Beispiel ein strengerer Schutz wählen, dann werden generell weniger Daten abgezapft.

Wer Mozillas Neugier ausbremsen will, sollte unter "Einstellungen" / "Datenschutz & Sicherheit" / "Datenerhebung durch Firefox und deren Verwendung" die Übermittlung von Telemetrie-, Studien- und anderen Daten an Mozilla die Häkchen entfernen.

Und wer nicht will, dass Daten an Google fließen, kann unter "Einstellungen" / "Suche" die voreingestellte Standard-Suchmaschine ändern, sowie die Anzeige von Suchvorschlägen deaktivieren und zudem unter "Einstellungen" / "Datenschutz & Sicherheit" / "Schutz vor betrügerischen Inhalten und gefährlicher Software" ebenfalls alle Häkchen entfernen.

Trotz aller Kritik betont Kuketz gleichzeitig, dass es in puncto Datenschutz unter den großen Browsern keinen besseren gibt als den Firefox.