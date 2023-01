Brauche ich 2023 noch Corona-Apps?

2G und 3G gibt es schon lange nicht mehr, und seit dem 1. Januar 2023 ist auch die Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen abgeschafft. Trotzdem haben viele Deutsche nach wie vor Apps zur Anzeige des Impfzertifikats auf dem Smartphone: die Corona-Warn-App und die CovPass-App. Braucht es diese also weiterhin, oder können Geimpfte diese getrost wieder deinstallieren?

Nachweis für die USA

Ein bisschen kommt es darauf an, was man noch vorhat: In Deutschland spielen Impfnachweise heute keine Rolle mehr. Doch im Ausland ist das teilweise anders –insbesondere in Amerika.

Wer als Nicht-US-Bürger in die Vereinigten Staaten reisen möchte, muss bei der Einreise nach wie vor einen Impfnachweis vorzeigen. Auch in einigen beliebten Reisezielen in den USA, beispielsweise in New York City, werden noch vereinzelt Impfnachweise verlangt, etwa zum Besuch von bestimmten Veranstaltungen oder Theaterstücken.

Wer in die USA möchte, kann dafür auch andere Formen des Impfausweises nutzen – die Apps machen den Zugriff auf den benötigten QR-Code und ein Impfzertifikat in PDF-Form allerdings besonders einfach.

Nachweis für andere Länder

International stehen die USA allerdings ziemlich alleine da. Fast alle Nationen haben im Laufe des Jahres 2022 ihre Impfbestimmungen abgebaut. Lediglich Fidschi, Papua-Neuguinea, Indonesien und Hong Kong verlangen nach aktuellem Stand noch einen Impfnachweis zur Einreise.

Einige andere Nationen haben nach wie vor Bestimmungen, die der 3G-Regel gleichkommen, darunter Kenia, Nepal und Venezuela.

Rückkehr der Impfnachweise: Wie wahrscheinlich ist das?

In Deutschland und der Europäischen Union ist eine Rückkehr der Impfnachweise aktuell sehr unwahrscheinlich. Zuletzt werden in ganz Deutschland weiter Einschränkungen abgebaut, darunter die ÖPNV-Maskenpflicht in Bayern und anderen Bundesländern. Trotz des winterlichen Wetters ist eine Rückkehr der 2G- und 3G-Bestimmungen deshalb nicht in Sicht.

Was ist mit Corona-Warn-App und Luca-App?

Ein besonderer Fall ist die Corona-Warn-App: Diese dient nämlich nicht nur als Speicher für Impfnachweise, sondern auch zur Kontakt-Nachverfolgung. Aktuell ist der Betrieb der Corona-Warn-App mit staatlichen Geldern bis zum 31. Mai 2023 vorgesehen, dann müsste er erneut verlängert werden. Wer diese Funktion der App nutzen möchte, kann das bis Mai also weiterhin tun.

Anders steht es um die Luca-App. Diese hat letztes Jahr bereits ihren Dienst bei den Bundesländern eingestellt und wurde zu einer App für mobiles Bezahlen umfunktioniert. Mit Corona hat sie deshalb nichts mehr zu tun.