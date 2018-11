Brasilien: Medienbashing und Fake-News auf Trump-Niveau

“Die linke Arbeiterpartei sagt, Jesus sei ein Transvestit. Sie befürworten Inzest und Pädophilie. Sie planen eine kommunistische Diktatur.“ Das sind nur drei Beispiele von Nachrichten, die im brasilianischen Wahlkampf massenhaft auf sozialen Medien zu finden waren.

Jede Minute eine neue Nachricht, darunter Videos, Fotos, Bildmontagen – auch so gewann Jair Bolsonaro die Wahl ums Präsidentenamt. Soziale Netzwerke – darunter rund 2.000 WhatsApp-Gruppen – wurden regelrecht geflutet mit manipulierten und erfundenen Behauptungen über den Gegenkandidaten von der linken Arbeiterpartei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen rund 150 Unternehmen, die diese massive Fake-News-Kampagne zugunsten von Bolsonaro in Auftrag geben haben sollen. Aufgedeckt hat das die Zeitung "Folha de Sao Paulo". Heute steht sie unter Beschuss.

Diese Zeitung ist erledigt. Die haben ihr Ansehen verspielt. Fast alle Fake-News gegen mich gingen von der Folha de Sao Paulo aus. Was Werbung der Regierung angeht, können Zeitungen, die so schamlos lügen, keine Unterstützung der Regierung erwarten. Jair Bolsonaro

Erstes Interview bei evangelikalem Sender

Bolsonaro, der sein erstes Fernsehinterview beim befreundeten evangelikalen TV-Sender "TV Record" gab, will kritischen Stimmen wie der Folha staatliche Werbegelder streichen. "Eine offene Zensurdrohung", sagt der Folha-Kolumnist Vladimir Safatle. Die Presse hänge zwar nicht direkt von der Regierung ab. Allerdings habe die Regierung über Staatsunternehmen wie Petrobras oder die Post wichtige Anzeigengelder zu vergeben, so Safatle. Das sei schon immer ein subtiles Druckmittel gewesen.

Marco Aurélio Ruediger von der Getulio-Vargas-Stiftung glaubt allerdings, dass der Konflikt mit Bolsonaro die Folha stärken wird. “So wie in den USA. Trump greift ja CNN und die NY Times an, dagegen positionierten die sich als Hort der Meinungsfreiheit. Auch die Folha ist sehr stark. Sie wird das überstehen.“

Ärmere Brasilianer informieren sich vor allem über soziale Netzwerke

Tatsächlich: Die Abo-Zahlen nehmen zu – doch die Leserschaft von Zeitungen im Allgemeinen ist begrenzt, auch die der großen TV-Sender nimmt immer mehr ab. Das Gros der Brasilianer, umso mehr die ärmeren Bevölkerungsschichten, informiert sich heute nur noch über soziale Netzwerke – bei vielen Handy-Verträgen ist die kostenlose Nutzung von WhatsApp oder Facebook inbegriffen. Und diese Kanäle bespielt der "Trump der Tropen" mit Perfektion - gemeinsam mit seinen drei Söhnen.

Die Bolsonaros haben allein auf Facebook über 12 Millionen Follower. Marco Aurelio Ruediger, der bei der Getulio-Vargas-Stiftung das Forschungszentrum zu Big Data leitet, sagt, Trump sei das Vorbild. Bolsonaro kommuniziere direkt, um die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen und den Kongress unter Druck zu setzen. Das werde auch die neue Normalität werden, da die Taktik, so Ruediger, aufgegangen sei. Das könne auch nicht mehr zurückgedreht werden.

Eine explosive Mischung

Gepaart mit dem großen Misstrauen in die Institutionen allgemein und dem geringen Bildungsniveau vieler Brasilianer ist das eine explosive Mischung. Auf der anderen Seite könnten die sozialen Medien auch zum Problem für Bolsonaro werden, glaubt Ruediger. Denn kontrollieren ließen sich diese Kanäle nicht, umso weniger in einem so großen Land wie Brasilien. Und wie der zukünftige Präsident auf Kritik reagiert, habe er bereits durchscheinen lassen, warnt Vladimir Safatle:

Er glaubt ja selbst, dass es eine Art ideologischen Feldzug gegen ihn gibt, den er - egal wie - gewinnen muss. Er kann nicht mit Kritik umgehen. Das Problem ist, dass die demokratischen Institutionen in Brasilien zu schwach sind, um da ein starkes Gegengewicht zu bilden. Vladimir Safatle, Journalist

Brasilianische Journalistenverbände schlagen derweil Alarm. Angriffe, auch physischer Art, gegen Journalisten hätten zugenommen. ABRAJI, ein Zusammenschluss investigativer Reporter, erstellte ein Register mit über 150 Angriffen und Online-Drohungen auf Medienschaffende während des aufgeheizten Wahlkampfes. Die Mehrzahl davon ist demnach von Anhängern Bolsonaros ausgegangen.