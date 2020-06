Corona-Warn-App vorgestellt: Ein "Rockstar" unter den Apps

10:55 RKI-Präsident: App-Entwicklung ist "atemberaubend"

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, stellt den wissenschaftlichen Teil der Arbeit an der App in den Vordergrund. Auf den ersten Blick sehe man das der App gar nicht an, aber hinter der Risiko-Anzeige der App stecke ein sehr komplexes Modell. "Tatsächlich ist in sehr kurzer Zeit, in intensiver Zusammenarbeit von verschiedenen Menschen, eine Entwicklung gelungen, die atemberaubend ist."

10:51 Christine Lambrecht betont Freiwilligkeit

Bundesverbraucherschutzministerin Christine Lambrecht (SPD) betont die Freiwilligkeit der Corona-Warn-App. Zu einem Zwang, die App zu nutzen, werde es nicht kommen. "Was ich mit meinen Daten mache, entscheide ich selber." Sie sehe keine Erfordernis für ein Gesetz, das die Corona-Warn-App reguliere. Einige Oppositionspolitiker hatten dies zuletzt gefordert.

10:48 Seehofer lobt technische Umsetzung der App

Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht auf der Pressekonferenz vor allem die Themen Datenschutz und Datensicherheit an. Er sei mit dem Entwicklungsprozess sehr zufrieden, und habe sowohl von den Fachleuten im öffentlichen Dienst als auch vom Personal von SAP und Telekom, welche die App entwickelt haben, höchste Professionalität erfahren.

10:46 Corona-Warn-App soll "anonyme Nähe" weniger gefährlich machen

"Die App ist sicher, sie ist freiwillig und sie ist einfach handhabbar." Jens Spahn wirbt in der Pressekonferenz eindringlich für die Corona-Warn-App. Besonders hilfreich könnte diese bei "anonymer Nähe" sein. Wenn man mit einem Freund essen war, erinnere man sich daran. Bei einer Demonstration oder im Zug sei das anders. „Gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied.“

10:43 Jens Spahn stellt die Corona-Warn-App vor

Gesundheitsminister Jens Spahn betont in seinem Statement vor allem die Freiwilligkeit der Corona-App: "Die App gibt Empfehlungen, keine Anweisungen."

Trotzdem stellt er klar, dass die Coronakrise nicht allein durch die App gelöst werden könne. "Diese App ist kein Allheilmittel, aber sie ist ein wichtiges weiteres Werkzeug."

Dass Jens Spahn betont, die App könne Abstandhalten und Achtsamkeit nicht ersetzen, wird durch den Anblick der anwesenden Pressevertreter unterstützt - auch diese sitzen mit ordentlichem Abstand voneinander entfernt.

10:37 Helge Braun setzt auf Datenschutz

Bundeskanzleramtschef Helge Braun betont Datensparsamkeit, Transparenz und Datenschutz der App. Er sei davon überzeugt, dass die App dem Nutzer einen echten Mehrwert bietet. Der Umgang mit Datenschutz in der Corona-Warn-App ist auch von unabhängigen Experten zuletzt gelobt worden. Ob die App tatsächlich dabei helfen kann, die Pandemie einzuhelfen, ist jedoch noch noch unsicher, da es bislang wenig vergleichbare Beispiele dafür gibt.

10:33 Kanzleramtschef Braun: Corona-Warn-App ist die beste Corona-App weltweit

Die Pressekonferenz der Bundesregierung beginnt mit einem Statement von Helge Braun, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts. Er bedankt sich bei den wissenschaftlichen Instituten und Regierungsorganen, die an der App mitgearbeitet haben. Er sagt gleich zu Beginn, die App sei nicht die erste Corona-App auf der Welt. Er sei jedoch überzeugt, dass sie die beste sei.

10:27 Digitalministerin Gerlach hätte sich früheren Start gewünscht

Auch die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach unterstützt die Nutzung der Corona-Warn-App. In einer Pressemitteilung sagte sie, eine frühere Veröffentlichung der App wäre zwar wünschenswert gewesen. Trotzdem sei sie eine wichtige Ergänzung zu den Lockerungsmaßnahmen. “Ich habe mir die App bereits herunterladen und freue mich über jeden, der das auch tut. Jede mögliche Infektion, die wir damit verhindern können, ist positiv und leistet einen Beitrag für die Rückkehr zur Normalität.”

09:51 Corona-Warn-App führt im App Store

Ein frühes Zeichen dafür, wie aufmerksam die Einführung der App verfolgt wird: In Apples App Store steht die Corona-Warn-App jetzt auf Platz 1 der Gratis-App-Charts. Vorsicht: Auch die nachfolgenden Plätze sind Apps mit Covid-19-Bezug, dabei handelt es sich allerdings nicht um die Corona-Warn-App vom Robert-Koch-Institut.