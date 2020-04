BR24-Umfrage: 56 Prozent der Deutschen würden Corona-App nutzen

So funktioniert die App

Wie die App funktionieren soll, lässt sich am besten an einem Beispiel erläutern: Person A ist eine typische Nutzerin, die sich die App auf ihrem Smartphone installiert. Die App sucht per Bluetooth nach anderen Smartphones mit derselben App - immer im Hintergrund. Person A kommt nun in nahen Kontakt mit Person B - die ebenfalls die App installiert hat. In den Smartphones von beiden wird diese Begegnung vermerkt. Ob die Daten anschließend über einen zentralen Server an vertrauenswürdiger Stelle laufen sollen oder nicht, das wird derzeit unter Entwicklern und Datenschützern diskutiert.

Eine Woche später bekommt Person B einen Testbefund: Sie ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin kann Person A informiert werden, die sich bei ihrer Begegnung mit B möglicherweise angesteckt hat. Und genauso alle anderen Kontakte, denen Person B in letzter Zeit für eine bestimmte Dauer nahegekommen ist. Person B kann sich also vorsorglich in Quarantäne begeben und so weitere Personen schützen. Die Verbreitung des Virus wird also eingedämmt und statt alle Menschen in Quarantäne zu schicken, können solche Maßnahmen zielgerichteter ablaufen.

Kontakt-Nachverfolgung ohne Überwachung

Wichtig: Beim Tracing werden keine Bewegungsprofile erstellt. Deshalb sind auch viele Datenschützer im Grundsatz von der Idee überzeugt. Ob die Umsetzung unter Beachtung des Datenschutzes gelingt, wird sich allerdings erst zeigen, wenn die App verfügbar gemacht wird. Das könnte noch im April passieren.

Die Nutzung der App wird freiwillig sein. Je mehr Leute mitmachen, desto größer sind die Chancen, dass die Corona-Verbreitung eingedämmt werden kann.