BR24 hören auf Alexa: "Alexa, spiel die Nachrichten!"

1. Öffnen Sie die Alexa-App

2. Öffnen Sie “Mehr” und wählen Sie dann “Einstellungen” aus.

3. Wählen Sie “Neuigkeiten” und dann “Mein Nachrichtensender” aus.

4. Wählen Sie “BR24” für unsere stets aktuellen Nachrichten und Korrespondentenberichte sowie die aktuellen Infos und Podcasts des Tages

Geschafft! Jetzt genügt es, Ihre Alexa mit ihrem gewohnten Befehl anzusprechen und zu sagen:

“Alexa, was gibt es für Nachrichten?” Oder: “Alexa, was sind die Nachrichten?” Oder: “Alexa, spiel mir die Nachrichten.” Oder einfach: “Alexa, was gibt’s Neues?”

Und schon geht es los!

Wollen Sie den Nachrichten-Block überspringen, sagen Sie "Alexa, weiter" - und gelangen so direkt zu den Bayern-Themen. Danach folgt das Thema des Tages, die Kultur-News, ein aktueller Hintergrund, unsere Wirtschaftsnachrichten und zu guter letzt der Sport. Wenn Sie noch einmal "Alexa, weiter" sagen, läuft das BR24-Live-Programm. Mit dem Befehl "Stopp" lässt sich die Wiedergabe auch unterbrechen.

Am Samstag und am Sonntag weichen wir leicht von unserem Schema unter der Woche ab: Dann hören Sie im Alexa-BR24-Skill zuerst die Nachrichten der letzten vollen Stunde- am Vormittag gefolgt von unserem Topthema. Am Nachmittag gibt es stündlich neu die Nachrichten - und wenn die vorbei sind - oder Sie "Alexa, weiter" sagen - kommen sie direkt in unser BR24-Live-Programm.

Alexa und Co - was der BR noch alles auf Smartspeakern anbietet:

Der Bayerische Rundfunk bietet nicht nur stets aktuelle BR24-Radio-Nachrichten und Podcasts auf der Alexa, sondern auch zahlreiche weitere Angebote an - auch für den Google-Sprachassistenten Google Assistant. Die Angebote und zusätzliche Informationen und die Antworten auf weitere Fragen (zum Beispiel: Werde ich von Alexa abgehört?) finden Sie hier.

Haben Sie Fragen darüber hinaus oder Anregungen für uns? Schreiben Sie uns eine E-Mail an BR24@br.de mit dem Betreff "Alexa", wir melden uns zurück!