BR-Doku-Webserie "Einfach gut leben"

TJ Holland ist Cherokee-Indianer aus dem US-Bundesstaat North Carolina. Wie jedes andere Stammesmitglied erhält er zweimal im Jahr eine Pro-Kopf-Prämie. Zuletzt waren es insgesamt 12.000 Dollar – also knapp 8.000 Euro auf seinem Konto. Finanziert wird das durch die stammeseigenen Casinos.

Glücksspiel als Wiedergutmachung

1988 wurde in den USA ein Gesetz zum indianischen Glücksspiel verabschiedet: Seitdem darf jeder staatlich anerkannte Stamm Casinos im Reservat eröffnen. "Manche sagen: ‚Egal, welche Gräuel in der Vergangenheit verübt wurden, es ist in Ordnung. Denn jetzt haben sie ja ihre Casinos.‘ Die Leute sehen nur Dollarzeichen", sagt TJ Holland.

Für die Stammesmitglieder ist die Prämie ein Segen, wie für die Friseurin Lori Sanders. "Dank der Prämie kann ich es mir erlauben, auch mal eine Pause einzulegen. Ich muss nicht jede Minute arbeiten oder mir Sorgen machen, dass das Geld nicht reinkommt."

Sechs Länder, sechs Modelle

Die Lebensart der Cherokee-Indianer in den USA wird in einer der sechs Episoden der BR-Web-Dokuserie "Einfach gut leben" vorgestellt. In einer weiteren Folge geht es nach Tokyo, Japan. Sie zeigt, was passiert, wenn Arbeit nicht mehr Teil unserer Lebensaufgabe ist, sondern unser Leben bedroht. Eine NGO aus dem Silicon Valley versucht absolute Armut im Siaya County, Kenia, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu bekämpfen. In den Niederlanden will eine Gruppe eine Kryptonation gründen, ohne Nationalstaat, dafür mit Grundeinkommen. In Israel teilt sich eine Gemeinschaft im Kibbuz Samar alles: Miete, Essen, Autos, Kreditkarten. Muss man etwas leisten, um ein Grundeinkommen zu erhalten? Diese Frage stellt sich die Doku-Folge aus Bordeaux, Frankreich.

Die BR-Doku-Webserie zeigt dem User andere Arten des Zusammenlebens. Dabei bewertet sie die Modelle nicht, sondern stellt sie dem User lediglich vor. Damit regt sie zum Nachdenken an, ob die eigene Art zu leben die einzig mögliche ist.

Ab 19.11. in der BR-Mediathek

Alle sechs Folgen sind ab dem 19. November für ein Jahr online in der BR-Mediathek verfügbar unter www.br.de/einfachgutleben.