Börsen-Apps zeitweise nicht erreichbar – Gibt es Schadenersatz?

An den Aktienmärkten herrscht derzeit große Aufregung und zeitweise schlichtweg Panik. Donald Trumps Zollpolitik setzt die Kurse an den Börsen seit Tagen extrem unter Druck. Viele Anleger hätten ihre Aktien jetzt wohl am liebsten früher als später verkauft. Doppelt frustrierend ist es, wenn man eigentlich die Verkaufs-Order abschicken will, aber nicht kann, weil die Plattform klemmt.

Ein Depot mit null Euro

So ging es in den vergangenen Tagen vielen, die heute Morgen zum Handelsstart ihre Trading-Apps nutzen wollten. "Trade Republic" hatte zeitweise größere Probleme (externer Link). Aber auch bei "Scalable" gab es Schwierigkeiten. Dort zeigten manche Depots plötzlich einen Wert von null Euro an. Manche Anleger beschwerten sich auch, dass nur ein Teil ihres Aktiendepots in der App zu sehen sei.