Black Friday: So kommen Sie sicher durch die Rabattschlacht

Es gibt sie noch: Die Dinge, die sich durch Corona so gut wie nicht verändert haben. Wie in dem letzten Jahren, so geben sich viele Verbraucher auch an diesem letzten Freitag im November wieder dem Konsumrausch mit Mega-Hyper-Super-Schnäppchen hin. Ursprünglich war der Black Friday ein US-amerikanische Spektakel im herkömmlichen Einzelhandel. Mittlerweile wird die Rabattschlacht bis zum sogenannten Cyber Monday verlängert, der sich vor allem in Online-Shops abspielt.

Während dieser Tage werben Versand-Riesen über Instagram-Influencer bis hin zur örtlichen Damen-Boutique mit Nachlässen und Rabattcodes. Höhepunkt ist der Black Friday selbst, doch auch in den Tagen davor und danach blinken die Preisschilder. Tatsächlich sind dann Produkte wirklich billiger zu haben als sonst. Sparen kann man also wirklich. Allerdings sollte man ein paar Regeln beachten.

1. Nur kaufen, was man braucht

Der banalste aller Grundsätze ist: Kaufen Sie nur, was Sie brauchen. Damit ist nicht gemeint, dass Sie nur Überlebenswichtiges wie Lebensmittel, warme Kleidung und Klopapier kaufen sollen. Vielmehr sollten Sie sich schlicht nichts kaufen, nur weil es gerade im Angebot ist oder weil ein Countdown Ihnen weismachen möchte, dass der Preis bald wieder steigt.

Überlegen Sie sich vorher, was Sie brauchen, machen vielleicht eine kleine Liste und schauen Sie, ob es dazu passende Angebote gibt. Dabei sollte man sich besser nicht selbst betrügen und keine Produkte auflisten, die man ja irgendwann vielleicht einmal brauchen könnte. Das hebt vielleicht kurz die Laune, schade aber meistens dann doch der Umwelt und dem Geldbeutel.

2. Preise vergleichen

Im Zentrum aller Aufmerksamkeit steht rund um den Black Friday natürlich der Preis. Aber auch jetzt gilt: Vergleichen Sie die Preise! Nur weil eine Website etwas als Superduperschwuper-Mega-Hyper-Hyper-Deal anpreist, muss es das nicht sein.

Denn, ob Black Friday wirklich der besten Zeitpunkt für den Kauf eines Produktes ist, ist gar nicht ausgemacht. Bei elektronischen Gadgets, hängen die Preiskurven stark von der Geräteklasse und dem Zeitpunkt der Markteinführung ab. Flaggschiff-Geräte sind beispielsweise einige Monate nach ihrem Markstart meist deutlich günstiger als zuvor und spätestens wenn ein Nachfolger da ist, oft sogar sehr viel günstiger. Auch die Stiftung Warentest fand heraus: Angebote gibt es das ganze Jahr und der Preis von Produkten sinkt mit der Zeit - nicht mit dem Black Friday. Auch, dass die Preise nach der Rabattwoche vor Weihnachten wieder steigen, konnten die Warentester nicht feststellen. Preise sanken teils im Dezember sogar und im Januar noch weiter.

Wichtig: Von hohen Prozentzahlen neben durchgestrichenen Preisen sollten Sie sich nicht blenden lassen. Hier wird in aller Regel der aktuelle Preis nicht mehr dem Preis vom Tag zuvor, sondern mit der (möglicherweise uralten) Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) verglichen. So kommen Rabatte zustande, die sehr hoch erscheinen. Auch kurzfristige Preiserhöhungen vor dem Schnäppchenfest sind denkbar, um Rabatte größer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind.

Unser Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit und geben den Produktnamen bei Google oder direkt in eine Preisvergleichs-Suche ein. Die Verbraucherzentrale empfiehlt vor jedem Kauf mindestens zwei verschiedene Preis-Suchmaschinen zu nutzen. Dort sehen Sie in der Regel einen Vergleich vieler im Netz auffindbaren Händler und können sehen, wie günstig das Angebot, dass Sie entdeckt haben wirklich ist.

3. Tests und Bewertungen checken

Haben Sie eine Einkaufsliste geschrieben auf der zum Beispiel steht: „Neues Handy für die Tochter, neuer Fernseher für das Schlafzimmer und ein Set Sommerreifen für das Auto“, ist es wichtig, trotz aller Rabatt-Versprechen auf Qualität zu achten. Wie die Stiftung Warentest herausfand, werden zum Rabatt-Freitag nämlich bevorzugt, eher ramschige Produkte angeboten. Echte Top-Produkte, wie Stiftung-Warentest-Testsieger wurden dagegen selten deutlich günstiger.

Qualität lässt sich jedoch nicht zwingend am höheren Preis erkennen oder an Empfehlungen von Influencern, sondern vor allem mit Hilfe unabhängiger Tests von Experten. Vor allem für höherpreisige Produkte lohnt daher ein Besuch bei Stiftung Warentest, Ökotest, Connect, Chip, Selbst.de, ADAC, Süddeutsche, Wirecutter oder auch Youtube, wo sie sich zumindest ein umfassendes Bewegtbild von Produkten im Alltagseinsatz machen können. Allerdings sollten Sie gerade bei reinen Vergleichsportalen gut aufpassen, ob die Geräte wirklich getestet wurden oder nur ein Vergleich anhand von Produktinformationen auf dem Papier erfolgt ist.

Bei manchen Produkten, vor allem weniger teuren und weniger technischen, kann auch ein Blick in die Nutzerbewertungen lohnen. Allerdings sollten Sie hier ein querlesen, nicht nur die Top-bewerteten Kommentare anschauen und auch dezidiert negative Bewertungen suchen. Denn es lauern bekanntlich allerhand fragwürdige und gefakte Bewertungen im Internet.

4. Shops prüfen

Wenn Sie dann ein Produkt, das sie brauchen, das solide Bewertungen hat und tatsächlich günstiger ist als anderswo gefunden haben, gilt es noch die Seriosität des Shops zu prüfen. Fake-Shops, die per Vorkasse das Geld einholen, dann aber keine Waren liefern, sind nämlich keine Seltenheit. Dagegen gibt es zwar Siegel, diese sind jedoch nicht zwingend vertrauenswürdig, wie die Stiftung Warentest in einem Überprüfung offenbarte. Zudem können dreiste Shop-Betreiber solche Siegel im Zweifel auch fälschen.

Auch hier bleibt am Ende vor allem der Menschenverstand: Kennen Sie den Shop, haben Sie dort schon bestellt, handelt es sich um ein Unternehmen, dem sie vertrauen - etwa, weil Sie es schon kannten als es noch primär ein Versandkataloganbieter oder Ladenlokal war? Solche Läden sind letztlich wohl am vertrauenswürdigsten. Ist ein tolles Angebot nur in einem Ihnen bisher unbekannten Shop verfügbar, gilt der Rat der Verbraucherzentralen: Ins Impressum schauen, Handelsregister-Nummer prüfen, Namen des Shops googeln und Erfahrungsberichte lesen - und vor allem: nicht per Vorkasse zahlen, sondern erst wenn die Ware angekommen ist.

Wer besonders anspruchsvoll ist, kann zudem überlegen und recherchieren, ob der gewählte Shop neben Seriosität und Kundenservice auch weitere, post-materialistische Ansprüche befriedigt, etwa seine Mitarbeiter und Partner fair behandelt und nicht jeden Trick nutzt, um Steuern zu vermeiden.

5. Widerrufsrecht nutzen

Falls Sie ein Produkt bestellt haben und es Ihnen nicht gefällt oder Sie es kurze Zeit später woanders billiger gefunden haben, können Sie in Deutschland bei Online-Käufen in aller Regeln vom Widerrufsrecht Gebrauch machen. Das heißt: Innerhalb von 14 Tagen können Sie Ware ohne Angabe von Gründen zurückschicken und erhalten Ihr Geld zurück.

Zu beachten ist hier laut Verbraucherzentralen jedoch natürlich: Teils müssen Sie die Rücksendung selbst bezahlen. In der Hoffnung, dass einem schon irgendetwas gefallen wird, viel zu bestellen, kann also auch ins Geld gehen, von Nachhaltigkeitsaspekten bei Retouren einmal ganz abgesehen. Zudem wichtig: Die 14-Tage-Regel gilt nur im Internet. Wer im stationären Einzelhandel kauft, ist bei der Rückgabe von Artikeln letztlich auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Auch das sollten Sie wissen, da ja während er Black-Friday-Woche nicht nur im Internet Rabattangebote und Deals auf Sie warten.

6. Sparsam mit Daten sein

Bei all dem Shopping-Fieber raten die Verbraucherzentralen zudem möglichst wenige Likes für Produkte zu vergeben, also datensparsam zu sein, und regelmäßig Cookies zu löschen. So vermeiden Sie auch außerhalb des Black Friday, dass Anbieter sie in den Suchergebnissen auf den Shop-Websites gezielt auf ihr Nutzerverhalten abgestimmt wird. Oder, dass sie mit Werbeanzeigen für Produkte, die sie zuvor geklickt oder geliked haben, gezielt geködert werden. Immer wieder gibt es auch Berichte, dass Online-Händler sogar die Preise für den einzelnen Kunden anhand von Nutzungsdaten anpassen - auch wenn die Plattformen das in der Regel bestreiten.