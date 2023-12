Bizarre KI-Bilder: Mehr, mehr, immer mehr!

Genug ist genug

Erzeugt werden solche Bilder, indem man die KI mithilfe von Tools wie Dall-E oder Stable Diffusion bittet, die Ramen-Suppe "noch schärfer" oder den Politiker "noch bayerischer" zu gestalten. Schritt für Schritt werden Klischees bis an die Schmerzgrenze aufgepumpt und es wird zum Stereotypen-Overkill ausgeholt. Und so wird ein Hund immer knuffiger, ein Donut immer süßer und Dirty Dancing wird immer dirtyer.

Auf diese Art zeigt uns KI eine Welt, in der irgendwie alles drüber ist und "too much". In der Realität aber gilt bekanntlich: Weniger ist oft mehr. Und das ist, auch das zeigen die KI-Bilder, eine ziemlich gute Nachricht.

