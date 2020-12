Bitkom-Studie: Immer mehr Digitalisierung und Homeoffice

Die Corona-Pandemie hat viele Arbeitnehmer ins Homeoffice gezwungen. Die meisten haben damit positive Erfahrungen gemacht und wollen auch nach der Pandemie flexibler arbeiten. Sie wünschen sich von Staat und Arbeitgebern mehr Unterstützung, so die Studie. Bitkom Research hat im Oktober und November 1.503 Arbeitnehmer ab 16 Jahren telefonisch befragt.

Unter Pandemie-Bedingungen

Aktuell arbeitet jeder Vierte ausschließlich im Homeoffice. Weitere 20 Prozent arbeiten nicht an allen Tagen in der Woche von zuhause aus. Somit konnten zumindest 45% der Arbeitnehmer in Deutschland teilweise im Homeoffice arbeiten. Das entspricht 18,8 Millionen Menschen. 55 Prozent der Berufstätigen halten ihre Arbeit für zumindest teilweise homeoffice-geeignet. Dagegen geben 43 Prozent an, ihre Tätigkeit sei nicht von zuhause aus durchzuführen. 21 Prozent sind dagegen der Meinung, sie könnten sogar vollständig zuhause arbeiten.

Für die Zukunft

74 Prozent der Arbeitnehmer sind der Ansicht, dass Homeoffice noch stärker etabliert werden sollte. Sie sehen darin positive Effekte für den Verkehr, den Klimaschutz und ihr Privatleben. Sie gewinnen Zeit, weil der Arbeitsweg wegfällt, sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert, und zuhause lässt sich ein gesunder Lebensstil leichter verwirklichen, so die Befragten.

Die Nachteile

Mehr als die Hälfte der Befragten empfinden es als Nachteil, keinen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu haben. Auch die Distanz zum Vorgesetzten ist für jeden Fünften ein Problem, sowie sich von der Arbeit zuhause abzugrenzen und sich auch wieder seinem Privatleben zuzuwenden. Jeder Sechste fühlt sich außerdem von wichtigen Informationen aus der Firma abgeschnitten. Auch seien bei 21 Prozent die Arbeitsbedingungen zuhause schlechter als in der Arbeit.

Alle wollen ins Homeoffice

Ausnahmslos alle, die zuhause arbeiten könnten, ihr Vorgesetzter es aber nicht erlaubt, würden gerne zumindest teilweise Homeoffice machen wollen. Achim Berg, Bitkom-Präsident, sagt: "Arbeitgeber, die Homeoffice kategorisch ausschließen, werden für Mitarbeiter und Bewerber zunehmend unattraktiv. Auch nach der Pandemie wird es noch Präsenzarbeit geben, aber wann, wo und wie gearbeitet wird, wird deutlich flexibler gehandhabt werden als vor Corona."