Bitkom macht Stimmung gegen Schulen und Bildungsföderalismus

Der Branchenverband Bitkom hat gut 1.000 Personen dazu aufgefordert, deutsche Schulen in puncto Digitalisierung zu benoten. Unter den Befragten war gut ein Viertel (269) Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Die Ergebnisse der Studie fallen für die Schulen wenig schmeichelhaft aus. Eltern vergeben nach ihren Erfahrungen mit dem Corona-Lockdown Bitkom zufolge für den Unterricht zu Hause lediglich die Note "mangelhaft", also eine Fünf. Auch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist sehr skeptisch, was den digitalen Unterricht aus der Ferne angeht und gibt den Schulen die Note Vier.

Bitkom-Präsident kritisiert Schulen massiv

Bitkom-Präsident Achim Berg geht mit den Schulen hart ins Gericht. "Die Ergebnisse sind sehr ernüchternd“. Bei vielen Bürgern ist Bergs Ansicht nach massiv Vertrauen verspielt worden, weil Unterricht zu oft ersatzlos gestrichen worden sei und viele Schulen nicht in der Lage gewesen seien, die ihnen anvertrauten Schüler auch nur ansatzweise zu betreuen. Berg zitiert dafür Zahlen aus der Bitkom-Studie. Demnach sind 88 Prozent der Eltern der Ansicht, dass die Pandemie die Defizite bei der Digitalisierung der Schulen schonungslos offengelegt hat. Der übrige Teil der Bevölkerung, der mit dem Schulalltag womöglich gar nicht viel zu tun hat, ist noch kritischer (89 Prozent).

"Bildungspolitik ist ein gesamtgesellschaftliches Thema"

Befragt nach der Aussagekraft dieser Studie, bei der die wirklich Betroffenen, nämlich die Eltern, nur zu etwas über einem Viertel vertreten sind, antwortete ein Bitkom-Sprecher BR24, Bildung sei eben ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es werde beim Verband aber auch über eine Studie nachgedacht, die sich auf die Eltern konzentriere. Das wäre sinnvoll, denn nur so kann detailliert herausgefunden werden, was tatsächlich im Detail an den Schulen verbessert werden muss. Ob es nicht genug Notebooks gibt, ob die Software, mit der gearbeitet wird, veraltet ist, in welchen Fächern der digitale Unterricht noch nicht gut klappt, oder was bei der bayerischen Schulplattform Mebis alles nicht läuft.

Homeschooling versus klassischer Unterricht

Die aktuelle Studie liefert an einigen Stellen eher vage Aussagen. So etwa, dass jeder Zweite findet, auch nach der Corona-Pandemie sollte der Unterricht teilweise digital per Homeschooling stattfinden. Das könnte man auch anders herum deuten, dass nämlich sowohl die Eltern (52 Prozent), als auch die Gesamtbevölkerung (53 Prozent) dem klassischen Unterricht den Vorzug geben.

Kein Thema: Internetgeschwindigkeit zu Hause

Nicht abgefragt wurde in der Studie dagegen ein wichtiger Punkt, der Homeschooling oft zur nervlichen Zerreißprobe werden lässt: Nämlich, ob die Internetverbindung dafür überhaupt stabil und schnell genug ist. Der Bitkom-Sprecher verweist auf den Breitband-Atlas des Bundesverkehrsministeriums, der zeige, dass inzwischen der größte Teil der Bevölkerung mit einem Netzanschluss von mindestens 50 Mbit/s versorgt sei. Wer jedoch einmal zu Hause im Homeoffice gearbeitet hat, während die Kinder parallel in der Klassenvideo-Konferenz saßen, weiß, dass diese 50 Mbit/s dafür nicht ausreichen. Sie sind nur eine "Bis-zu"-Angabe, die die Telekomanbieter (die auch von Bitkom vertreten werden) regelmäßig unterschreiten.

Bitkom: Bildungsföderalismus als Bremsklotz

Ginge es nach dem IT-Verband, würde die Bildungshoheit der Länder wahrscheinlich bald abgeschafft. Bitkom nutzt die Umfrage, um Stimmung gegen den Bildungsföderalismus zu machen. In der Untersuchung wurde gefragt, ob der Föderalismus ein Bremsklotz für die Digitalisierung der Schulen sei. Rund drei Viertel der Befragten stimmten dem zu. Zudem wollte Bitkom wissen, ob es zeitgemäß sei, dass jedes Bundesland ein eigenes Bildungssystem habe. Hier ergeben sich immerhin Unterschiede zwischen Eltern und Gesamtbevölkerung. Während Eltern den Föderalismus zu 70 Prozent in diesem Punkt ablehnen, sind es in der Gesamtbevölkerung 65 Prozent.

Das Fazit, das der Branchenverband aus der Befragung insgesamt zieht, ist wenig überraschend: Zur Digitalisierung der Schulen brauche es eine bessere digitale Infrastruktur, regelmäßige Lehrerfortbildungen zu digitalen Themen sowie Lern-Apps und interaktive Arbeitsmaterialien im Unterricht – alles Produkte, die die Mitgliedsunternehmen des Verbandes im Portfolio haben.