Bitkom: Eine Blockchain für jedes Landratsamt

Soviel schon vornweg: Die Blockchain-Technologie ist in der hiesigen Wirtschaft noch nicht weitverbreitet. Man kennt das Ding zwar irgendwie vom Bitcoin her. Aber es steckt eben weit mehr dahinter. Um das zu zeigen, zückt Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder seine Folien und legt los. Um seinen Ausführungen folgen zu können und auch sonst bei Diskussionen über die Blockchain nicht gedanklich rauszufliegen, bevor es überhaupt richtig losgeht, sollte man sich die wesentlichen Schlagworte zurechtlegen.

💡 Was versteht man unter Blockchain?

Es ist eines der großen Trend-Themen in der Tech- und Finanzwelt. Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, in der Informationen nicht nur auf einem Rechner, sondern tausendfach gespeichert werden. Die Technologie verspricht Sicherheit und eine Revolution des Internets – aber sie wird auch kritisch gesehen: Noch gibt es nämlich wenige nützliche Anwendungen der Blockchain, außerdem verbraucht sie bis jetzt sehr viel Energie und gilt deshalb als umweltschädlich.

Die wichtigsten Blockchain-Buzzwords

Da wäre erst einmal die Blockchain selbst, also eine Datenkette, die ein wenig funktioniert wie ein Kassenbuch. Beim Bitcoin bedeutet das, jede Besitzerin und jeder Besitzer einer Cybermünze werden in dieses virtuelle Buch eingetragen. Wird die Münze weitergereicht, wird auch das notiert. Das alles muss dabei nicht nur für eine Münze aufgeschrieben werden, sondern für alle derzeit knapp 19 Millionen Stück, und zwar in zeitlicher Abfolge, schön nacheinander. Ist eine Seite bzw. ein Block des Kassenbuches voll, wird eine Art Quersumme darunter gebildet und damit auf der nächsten Seite weitergerechnet.

Dadurch kann verhindert werden, dass jemand eine Münze irgendwo in den ellenlangen Datenketten dazu schmuggelt, die es gar nicht gibt. Die Quersummen würden dann nicht mehr zu den Seiten passen, weshalb so ein Betrug auffallen würde. Der technische Clou, der die lange Datenkette nun aber besonders sicher macht, ist ein anderer.

Verteilte Kassenbücher machen Blockchains sicher

Alle Daten werden nicht nur auf einem oder ein paar Computern abgespeichert, sondern auf weltweit allen, die am Bitcoin-Hendel teilnehmen. Ein Hacker müsste im Prinzip alle diese Computer knacken, weil nur eine manipulierte Blockchain auffallen würde.

Es gibt also viele verteilte, gleichberechtigte Kassenbücher, auf Englisch: distributed ledgers – und das ist schon das zweite wichtige Schlagwort.

Den Smart Contracts gehört die Zukunft

Auf einer Blockchain lässt sich nun nicht nur eintragen, wie viele Münzen es gibt und wer sie an wen weitergegeben hat, sondern im Prinzip kann man dort so ziemlich alles hineinschreiben und sicher verwahren; auch den Programmcode, in dem die verschiedensten Dinge vereinbart werden. So können etwa Banken untereinander regeln, wer wem wie viel Geld schuldet. Solche Regelungen nennt man Smart Contracts. Und mit den drei Fachbegriffen, Blockchain, distributed ledgers und smart contracts zu Bitkom und den Folien von Bernhard Rohleder.

Der Bitkom-Geschäftsführer sieht in der Blockchain ein immenses Potenzial für die gesamte Wirtschaft. In den Smart Contracts lässt sich nämlich so gut wie alles abspeichern. Neben den Interbankengeschäften, die übrigens laut Bitkom vor allem in Italien schon sehr erfolgreich umgesetzt werden, bietet sich die Logistik an. Dort lässt sich besser verfolgen, welche Waren sich gerade in welchen Containern, wo auf der Welt befinden – einsehbar in Echtzeit und für alle Beteiligten, also etwa Speditionen, Zollbehörden und Supermärkte.

Wie Wilpoldsried die Blockchain nutzt

Auch die Energiewende könnte angeblich schneller umgesetzt werden. Über die Blockchain ließen sich nämlich Strommärkte viel besser organisieren. Wo ist der Bedarf zu welcher Uhrzeit besonders hoch, wer kann wann wie viel Strom liefern und welcher Marktpreis gilt dann?

Alles Details, die sich in der Blockchain als Smart Contracts sicher ablegen lassen, sodass sie tausenden Teilnehmern gleichzeitig zur Verfügung stehen. Im bayerischen Wilpoldsried wird ein solcherart dezentral gesteuerter Energiehandel im kleinen Rahmen bereits betrieben.

In jedes Rathaus gehört die Blockchain

Nun wäre also eine Technologie gefunden, die allen helfen könnte. Nur leider ist sie vielen Unternehmen in Deutschland zu kompliziert, vielleicht auch noch suspekt. In seiner Umfrage unter gut 650 Unternehmen hat Bitkom herausgefunden, dass gut die Hälfte der Firmen hierzulande sich damit inhaltlich noch nicht einmal auseinandergesetzt hat. Und 87 Prozent der Befragten wollen Blockchains momentan nicht einsetzen. Dieser Wert war genauso hoch, als Rohleder die gleiche Umfrage vor drei Jahren schon einmal hatte durchführen lassen. Es sieht so aus, als hätten sich die deutschen Unternehmen mit ihren Bedenken gegenüber der neuen Technologie eingemauert.

Doch das trifft nicht nur für die Wirtschaft, sondern noch mehr für die Verwaltung zu. Wobei laut Rohleder gerade hier in den Amtsstuben die Blockchain-Technologie der Vernetzung einen kräftigen Schub geben könnte. Heiratsurkunden, Baugenehmigungen, unterschriebene Formulare, Anordnungen, Gerichtsurteile … alles ließe sich eindeutig dokumentieren, digital abspeichern und wäre so überall und für alle berechtigten Personen abrufbar. Rohleder glaubt: Die Blockchain gehört auch in jedes Landratsamt und in jedes Rathaus.

Blockchain als Hackersperre

Vielleicht hilft der Wirtschaft und Verwaltung ein Phänomen auf die Sprünge, das allen IT-Verantwortlichen immer mehr zu schaffen macht: Hackerangriffe. Da die Blockchain als besonders sicher gilt, ist sie – zumindest Bitkom zufolge – der bessere Weg in eine umfassende Digitalisierung.

Damit wäre eigentlich klar, wo es langgehen sollte – doch es gibt noch ein Haken: Die Blockchain-Technologie verschlingt immense Mengen an Energie. Das redundante Abspeichern der Daten sorgt zwar für mehr Sicherheit, aber auch für einen deutlich höheren Stromverbrauch als klassische Datennetze. Frage an den Bitkom-Geschäftsführer, wie sich dieses Dilemma lösen ließe. Antwort: „Durch mehr grüne Energie!“ Hier gibt es aber dann ein Henne-Ei-Problem, denn die Blockchain soll ja erst einmal mithelfen, die Energiewende richtig in Schwung zu bringen.