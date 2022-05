Bitkom: Aus Online-Banking wird Smartphone-Banking

Die Pandemie hat dem Online-Banking in Deutschland einen Schub gegeben – und dieser Corona-Schub verstetigt sich. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 1.000 Teilnehmern, die der Branchenverband Bitkom durchgeführt hat. 2022 nutzen demnach 78 Prozent der Befragen Online-Banking. Zum Vergleich: 2019 waren es 70 Prozent gewesen.

Immer weniger Menschen benötigen Bankfilialen

Wobei aus dem klassischen "Online-Banking" immer mehr "Smartphone-Banking" werde, betonte Bitkom-Präsident Achim Berg. Ein Trend, der sich durch alle Altersschichten zieht. So nutzt mittlerweile die Hälfte der über 65-Jährigen das Handy, um Bankgeschäfte zu erledigen. Das hat Folgen: Immer weniger Menschen besuchen Bankfilialen, 45 Prozent gaben an, dass ihnen nichts fehlen würde, wenn es keine Bankfilialen mehr geben würde.

Bitkom: Banken sollten Geschäftsmodelle überdenken

Unter diesen Gegebenheiten müssten klassische Banken prüfen, ob ihre alten Geschäftsmodelle noch Sinn ergeben würden, so Berg. Die Beratung am Schalter oder eine bekannte Marke würden zunehmend an Bedeutung verlieren, zu Gunsten von digitalen Angeboten. Hier gäbe es großen Nachholbedarf. So seien Beratungen per Videokonferenz immer noch die große Ausnahme, obwohl die Pandemie auch hier Nutzergewohnheiten verändert habe.