Bitcoin und Ether: Wie sichere ich mein Kryptogeld?

Wer sich die Kursverläufe anschaut, tut sich schwer, ruhig zu bleiben: Bitcoin und Ether, die zwei größten Kryptowährungen, waren vor einem Jahr noch ziemlich genau doppelt so viel wert wie heute. Auch wenn es im Moment gerade wieder ein wenig aufwärts geht, so sind die Verwerfungen heftig und das bringt auch Kryptobörsen unter Druck. Insolvenzen unter den Plattformen hat es schon gegeben, zum Beispiel bei der australische Kryptobörse MyCryptoWallet Ende 2021.

Und es dürften künftig noch mehr Pleiten folgen, wie etwa der Kryptomilliardär Sam Bank-Friedman prophezeit. Das hat Konsequenzen für viele Anleger, denn Cybergeld, das auf einer insolventen Kryptobörse liegt, ist meist futsch.

Kann man Kryptobörsen sein Geld anvertrauen?

Gleich vorneweg: Es besteht kein Grund zur Panik. Nicht alle Experten glauben derzeit an eine große Pleitewelle, die auch die großen Plattformen mitreißen würde. Peter Großkopf, Wirtschaftsinformatiker und Krypto-Unternehmer zum Beispiel ist überzeugt, dass das Gros der Markteilnehmer solide aufgestellt ist. Bei Coinbase Deutschland, der Börse Stuttgart (die ebenfalls im Kryptohandel aktiv ist) oder bei Bitcoin.de drohe kaum Gefahr, bestätigt der Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, Philipp Sandner.

Diese "Großen" garantieren oft auch, dass sie mit den ihnen anvertrauten Kryptowährungen nicht spekulieren, sondern sie immer verfügbar halten. Zudem versprechen seriöse Plattformen für den Fall, dass es Hacker schaffen, die Konten zu plündern, nicht die Kunden dafür aufkommen zu lassen, sondern den Schaden selbst zu tragen. Eine solche Zusage sollte man in jedem Fall prüfen, wenn man auf einer Kryptobörse sein Geld liegen lassen möchte. Für eine gewisse Sicherheit sorgt zudem die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, die offizielle Lizenzen erteilt und kontrolliert, ob hierzulande die Händler mit den gelagerten Cybergeldern "sauber" umgehen. Kryptobörsen, die außerhalb von Europa ihren Sitz haben, unterliegen keiner solchen Kontrolle und sind schon deshalb als weniger sicher anzusehen.

Warum man über eine eigene Wallet nachdenken sollte

Bei einem Bankguthaben, gibt es die sogenannte gesetzliche Einlagensicherung, das heißt der Staat garantiert, dass Kunden und Kundinnen ihr Geld - bis zu 100.000 Euro - in jedem Fall zurückbekommen. Eine solche Garantie fehlt bei Krypto-Guthaben. Das heißt, wer seine Bitcoins, Ether oder anderen virtuellen Münzen auf den Plattformen liegen lässt, muss immer mit einem gewissen Restrisiko leben. Das ist der Preis dafür, dass man sich nicht selbst zu kümmern braucht. Grundsätzlich ist es nämlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, die Cybermünzen in eine eigene Geldbörse zu verfrachten, in eine sogenannte Wallet. Man hat hierbei schon einmal die Qual der Wahl, denn es gibt viele verschiedene Wallets.

Keine Wallet ist die Eier legende Wollmilchsau

Am liebsten hätte man natürlich eine Wallet, die alles kann. Sie sollte sich für möglichst viele der zahllosen Krypto-Währungen eignen. Man sollte zudem schnell auf das Cyber-Geld zugreifen können. Die Wallet sollte einfach zu bedienen und hundertprozent sicher sein. Eine solche Kryptogeldbörse gibt es allerdings nicht.

Fabian Zentel, Podcaster und Kryptoexperte empfiehlt Usern, die ihr virtuelles Geld schnell und unkompliziert verfügbar halten wollen, eine sogenannte Hot-Wallet. Heiß ist sie deshalb, weil sie mit dem Internet verbunden bleibt, etwa als App auf dem Smartphone, oder als Erweiterung im Internet-Browser eines PCs. Dass die Geldbörse ständig aus dem Netz erreichbar ist, macht sie jedoch anfälliger für Hackerangriffe.

Die wahrscheinlich komfortabelste Variante ist die Wallet der Kryptobörse Coinbase. Hier kann man sein Guthaben in wenige Minuten unkompliziert herunterladen und das funktioniert bei Bitcoins und Ether genauso, wie bei Solana, Cordano oder vielen anderen Währungen. Eine weitere sehr bekannte und oft gelobte Hot-Wallet ist Electrum, die allerdings nur für Bitcoin funktioniert. Andere Online-Geldbörsen heißen zum Beispiel Guarda, Coinomi oder Exodus

Was macht eine Wallet eigentlich?

Im Prinzip verwaltet die Wallet zwei lange kryptische Zahlen- und Buchstabenfolgen. Das eine ist die öffentliche Adresse, die mit anderen Personen geteilt werden kann, um etwa Bitcoins zu verschicken oder zu empfangen. Das andere ist der private Schlüssel, den man immer braucht, um eine Transaktion freizugeben. Wer ihn kennt, hat die Verfügungsgewalt über das Guthaben. Der private Schlüssel wird von der Wallet in eine Folge von 12 oder 24 Wörtern umgewandelt, so dass man ihn sich merken oder zumindest notieren kann. Diese Wortfolge muss man also sicher verwahren. Nur damit kann man seine Wallet wieder öffnen, wenn zum Beispiel das Handy verloren wurde und man via PC darauf zugreifen muss.

Die Altersvorsorge kommt in die Cold Wallet

Anders als die Hot Wallet, ist die Cold Wallet nicht mit dem Internet verbunden. So soll vor allem verhindert werden, dass Hacker den privaten Schlüssel in die Finger bekommen und damit das gesamte Krypto-Guthaben abräumen können. Wer also größere Summen in Bitcoin und Co anlegt, um damit zum Beispiel seine Altersvorsorge zu bestreiten, sollte sich unbedingt eine Wallet besorgen, die offline bleibt. Besonders beliebt sind hier kleine Speicher-Geräte, die sich wie ein USB-Stick mit dem Rechner verbinden lassen, wenn man etwas transferieren will. Bekanntere Marken solcher Hardware-Wallets sind Trezor oder Ledger. Um Bitcoins oder andere Cybermünzen von diesen Geräten wieder in Euro umzutauschen, sollte man es erst in eine Hot-Wallet transferieren. Dafür werden Gebühren fällig und es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit – der Preis für mehr Sicherheit eben.