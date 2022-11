Bitcoin und Co – Gründe für die Talfahrt an den Kryptobörsen

FTX steht nun vor dem Aus und damit drohen auch Anlegern, die ihr Geld bei der Plattform liegen haben, ein Totalverlust.

FTX sitzt auf Mengen von Solana-Münzen

Dazu kommt: FTX hält laut Feyyaz Alingan aus früheren Zeiten rund zehn Prozent aller Solana-Tokens. Die Börse hatte Solana in den Anfangszeiten finanziell unterstützt und für diese Investition Kryptogeld bekommen, das seitdem sozusagen auf den eigenen Konten herumliegt. Bei einer Pleite von FTX würden diese großen Mengen an Solana aber verkauft werden, um die Schulden zumindest teilweise zu bedienen. Die Angst vor einer solchen Solana-Schwemme hat den Kurs deshalb zuletzt besonders unter Druck gebracht.

Der Fall FTX hat allerdings auch das Vertrauen in den Kryptomarkt insgesamt erschüttert und wieder an ein generelles Problem erinnert: das Geld sprudelt einfach nicht mehr so, wie in früheren Zeiten auf dem Kryptomarkt. Seit einigen Monaten konzentrieren sich Investoren lieber auf die Rentenmärkte, wo es wegen der höheren Zinsen wieder mehr zu holen gibt – und das vergleichsweise risikolos.

Warum auch das Metaverse die Kryptokurse beeinflusst

Einige der Krypto-Währungen haben eine Zeitlang auch von Hoffnungen profitiert, dass demnächst eine ganz neue Internetwelt entstehen könnte, das Metaverse. Die Logik: Wenn sich immer mehr Menschen dort tummeln und virtuelle Kleidung und andere digitale Dinge kaufen, um sich in dieser Parallelwelt einzurichten, brauchen sie Krypto-Geld, um zu bezahlen. Die Hoffnung auf eine große Nachfrage nach diesem Geld, als Bezahlungsmittel im Metaverse, sei es Ethereum oder andere Währungen, schob die Kurse mit an. Doch ob es wirklich etwas wird mit dem Metaverse ist gerade sehr unsicher.

Den Digitalkonzernen geht es nicht mehr so gut, sie bauen gerade massiv Stellen ab, um ihre Kosten in den Griff zu bekommen. Mit am deutlichsten werden bei der Facebook-Mutter Meta Jobs gestrichen und damit just bei dem Unternehmen, das besonders stark auf das Metaverse setzt. An den Börsen sinkt der Kurs von Meta seit Monaten, weil man befürchtet, dass sich Konzernboss Marc Zuckerberg beim Aufbau des Metaverse verkalkuliert hat. Zweifel an den Metaverse-Träumen tragen nun auch mit dazu bei, dass der eine oder andere Krypto-Traum zerplatzt. Feyyaz Alingan meint, man sei einfach am Ende eines verrückten Zyklus angekommen.