Bitcoin: Studie zeigt Ausmaß des CO2-Ausstosses

Dass der Bitcoin eine Belastung für die Umwelt ist, wird inzwischen kaum mehr bestritten. Die Protagonisten der Bitcoin-Gemeinde versuchen allerdings gerne, den angeblich steigenden Anteil an erneuerbarer Energie herauszustellen, den man beim sogenannten Mining verbraucht. Oder man deutet auf andere Branchen, die noch viel mehr CO2 ausstoßen würden als man selbst.

Wer dagegenargumentieren will, hat oft das Problem, dass genaue Zahlen fehlen. Diese Lücke versucht nun die Cambridge University mit einer Studie ein Stück weit zu schließen. Die Forscher haben ein ziemlich umfangreichen Analysetool entwickelt, den Bitcoin Electricity Consumption Index. Dieser kleine Datenwerkzeugkasten liefert verschiedene interessante Zahlen zum Bitcoin und zwar tagesaktuell.

Bitcoin verschlingt ein Tausendstel der Welt-Energie

Auf der Startseite bekommt man erst einmal den gesamten Energieverbrauch angezeigt, den die Bitcoin-Branche überwiegend beim Mining (Schaffen neuer, zusätzlicher Münzen) benötigt. Das geschieht über eine Art Rechenwettbewerb, bei dem jener Teilnehmer neu geschürfte Münzen gewinnt, der die Lösung als erstes präsentieren kann.

Aktuell werden bei diesem Wettrechnen 11 Gigawatt verbraucht und damit rund 0,1 Prozent des gesamten weltweit benötigten Stroms. In diesem Jahr ergibt sich so ein rechnerischer CO2-Ausstoß von gut 48 Millionen Tonnen, soviel wie zum Beispiel Nepal oder der Zentralafrikanischen Republik verursachen.

Viele Miner schalten derzeit ihre Rechner ab

Die positive Botschaft: Der Ausstoß ist eindeutig rückläufig. Gegenüber 2021 waren es laut dem Tool rund 14 Prozent weniger. Das liegt zum einen daran, dass das Schürfen nach Bitcoin weniger profitabel geworden ist, denn der Kurs ist derzeit mit rund 20.000 Dollar nicht mehr sehr hoch; vor einem Jahr war ein Bitcoin ungefähr doppelt so viel wert.

Deshalb nehmen einige der Miner ihre Hardware derzeit vom Netz, um Stromkosten zu sparen. Zum anderen werden den Cambridge-Forschern zufolge inzwischen effizienterer Rechner eingesetzt, die die immens komplexen Rechenausgaben beim Mining schneller lösen.

Bitcoin wird nicht grüner

Beteuerungen, dass der Bitcoin gar nicht so umweltschädlich sei, weil ein Großteil des Stromverbrauches inzwischen aus regenerativen Energien stamme, lassen sich mit dem neuen Tool schnell entkräften. Stand Januar 2022 stammt die für Bitcoin benötigte Energie zu rund 62 Prozent aus fossilen und nur zu 38 Prozent aus regenerativen Energien. Wobei auch die Atomkraft (mit rund 11 Prozent) als regenerativ gewertet wird.

Ein Jahr zuvor (also Januar 2021) waren die Verhältnisse fast die gleichen. Von Fortschritt in Richtung eines grünen Bitcoin kann also kaum die Rede sein. Zumal die regenerativen Energien zwischendrin schon einmal mehr Anteil am Bitcoin-Energiemix hatten, etwa im September 2021.

Mining-Geschäft ist in die USA abgewandert

Interessant ist auch eine Übersicht, die jenen Anteil zeigt, den die verschiedenen Länder am Bitcoin-Mining haben. Die Karte ist hier mit Stand Januar 2022 zwar wirklich aktuell. Doch sie zeigt bereits, wohin es die Hauptakteure im Bitcoin-Gewerbe zieht: Es sind die USA mit knapp 38 Prozent der gesamten Mining-Aktivitäten. China nahm im Januar bereits nur noch 21 Prozent ein.

Wegen des Bitcoin-Verbots, das Peking erlassen hat, dürfte der Anteil inzwischen deutlich niedriger liegen und sich in den USA noch mehr Mining-Power konzentrieren. Auch das Argument, der Bitcoin sei so dezentral und deshalb eine demokratische Währung, lässt sich anhand des Cambridge-Werkzeugkastens einigermaßen entkräften.