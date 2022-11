Bitcoin-Fund: Hacker versteckte Milliarden in Popcorn-Dose

Über 50.000 Bitcoins hatte ein Hacker in seiner Wohnung im US-Bundesstaat Georgia gehortet. Wie die US-Staatsanwaltschaft mitteilte, lagen die Kryptomünzen auf verschiedenen Speichermedien, die in einem Safe unter dem Fußboden und im Badezimmer in einer Popcorn-Dose versteckt waren.

Die Razzia fand bereits vor einem Jahr statt, die Details des Fundes wurden aber erst jetzt bekannt. Die gut 50.000 Bitcoins waren damals noch über drei Milliarden Dollar wert - inzwischen wegen des stark gesunkenen Kurses noch rund eine Milliarde.

Bitcoins wurden auf illegaler Online-Plattform gestohlen

Der Hacker hatte das Geld bei der illegalen Internet-Handelsplattform "Silk Road" gestohlen - bekannt als "Amazon des Darknet", auf dem unter anderem Drogen, gefälschte Ausweise und Hackersoftware verkauft wurden. Bezahlt wurde auf Silk Road in Bitcoin. Die Plattform wurde 2013 vom FBI abgeschaltet. Wie der Sender BBC berichtet, hatten US-Ermittler damals bereits 144.000 Cybermünzen aus den illegalen Geschäften auf der Plattform beschlagnahmt.

Hacker drohen 20 Jahre Gefängnis

Die gestohlenen 50.000 Bitcoins blieben dagegen lange Zeit verschwunden. Dass das Cybergeld jetzt doch aufgespürt werden konnte, wertet der ermittelnde Staatsanwalt, Damian Williams, als großen Erfolg. Dank modernster Technik zum Aufspüren von Kryptowährungen und guter, altmodischer Polizeiarbeit hätten die Strafverfolgungsbehörden dieses beeindruckende Vermögen ausfindig gemacht und wiederbeschafft, heißt es. Und wörtlich: "Dieser Fall zeigt, dass wir nie aufhören dem Geld nachzuspüren, egal wie aufwändig es versteckt wird." Der Hacker hat inzwischen gestanden, ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.