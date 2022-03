Erholt sich der Krypto-Markt?

Am Bitcoin & Co. scheiden sich die Geister: Die einen halten die Digitalwährungen für die Zukunft und trauen ihnen zu, Wirtschaft und Gesellschaft zu revolutionieren. Für andere wiederum haben Bitcoin, Ethereum und Cardano kaum einen echten Wert. Es handele sich demnach vielmehr um ein ausgeklügeltes Schneeballsystem, von dem vor allem diejenigen profitieren würden, die früh dabei sind.

Erholung nach dem Crash

In den letzten Monaten sind viele Kryptowährungen gehörig unter die Räder gekommen. Im Januar kostete ein Bitcoin gut 30.000 Euro, wenige Wochen vorher war er noch fast das doppelte Wert gewesen. Schlimmer kam es für Cardano. Das als besonders umweltfreundlich geltende Digitalgeld büßte vom Höchststand im August aus gesehen gut 80 Prozent des Wertes ein. Die Annahme, Kryptowährungen könnten sich in Inflationszeiten als "sicherer Hafen" dienen, so wie Gold, schien sich nicht zu bewahrheiten.

Seit einiger Zeit steigen die Kryptowährungen allerdings wieder. Sowohl Bitcoin, als auch Ethereum, als auch Cardano konnten an Boden gut machen. Ethereum hat im letzten Monat um etwa 15 % zugelegt und kratzt wieder an der Marke von 3.000 Dollar. Ganz ähnlich sieht es beim Bitcoin aus, auch hier hat sich der Kurs in den letzten Wochen deutlich erholt.

Kein Verbot von "Proof of Work" in den EU

Geholfen dürfte dem Bitcoin, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments kürzlich gegen ein Verbot des sogenannten "Proof of Work"-Verfahrens stimmte. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden Bitcoins errechnet, es gilt als außerordentlich energiehungrig. Ein Verbot von Proof of Work, wäre vermutlich einem Verbot des Bitcoins in der EU gleich gekommen. Womöglich hätten andere Währungen profitiert, die auf das umweltschonende "Proof of Stake"-Verfahren setzten, wie etwa Cardano. Ethereum wiederum ist eine Proof of Work-Währung, die aber gerade auf das Proof of Stake-Verfahren umgestellt wird. Noch in diesem Jahr soll bei Ethereum Schluss sein, mit dem stromhungrigen Mining.

Auch der Krieg in der Ukraine scheint die Krypto-Kurse beflügelt zu haben. Die Regierung der Ukraine hatte darum gebeten, ihr Spenden via Blockchain zukommen zu lassen. Auch wurde darüber spekuliert, ob Russland die Digitalwährungen nutzen könnte, um die Sanktionen zu umgehen. Experten allerdings halten das allerdings für unwahrscheinlich.