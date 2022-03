Bitcoin, Ethereum & Co.: Welche Rolle spielt Krypto im Krieg?

Die Frage allerding ist, ob Kryptowährungen wirklich für den russischen Staat im großen Stil eine Möglichkeit darstellen, die eigene Wirtschaft zu stützen, etwa um den Ausschluss aus dem Swift-System zu kompensieren. Letztlich spricht doch einiges dagegen, dass der russische Staat seine Geschäfte von nun an einfach in Bitcoin wird abwickeln können. Experten verweisen darauf, dass die Kryptowelt mittlerweile sehr viel regulierter ist, als man gemeinhin annimmt und dass die Transaktionen mit Kryptogeld in Echtzeit über die Blockchain verfolgt werden können.

Bitcoin & Ethereum steigen im Kurs

Vor allem kurzfristig dürfte es russischen Unternehmen zudem schwerfallen, Waren und Dienstleistungen per Bitcoin & Co. zu bezahlen, denn dazu müssten die Firmen überhaupt erst in der Lage sein, Kryptogeld zu halten und zu empfangen. Trotzdem hat der Kurs von Bitcoin & Co. merklich angezogen, seitdem der Ausschuss Russland aus dem SWIFT-System beschlossen wurde. Die Markkapitalisierung des Bitcoin ist mittlerweile höher, als die des russischen Rubels.

