birdboxchallenge - Mems, die weh tun

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Netzphänomen so weit eskaliert, dass es am Ende eben nicht bei blauen Flecken bleibt:

2011 lag "Planking" voll im Trend. Planking begann damit, dass man sich mit dem Gesicht nach unten und Armen parallel zum Körper bauchlängs irgendwo an einem ungewöhnlichen Ort hinlegte und fotografierte, zum Beispiel Mitten auf der Treppe in der Einkaufsstraße oder im Supermarkt-Regal. Die Orte wurden mit der Zeit immer extremer und gefährlicher. Im Mai 2011 gab es dann einen Todesfall in Australien, wo das Mem besonders populär war: Ein junger Mann fiel bei einem Planking-Versuch vom Balkon und starb.