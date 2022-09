Big Brother in den USA - Überwachung im Homeoffice

In den USA, hadern viele Unternehmen mit der neuen Freiheit ihrer Belegschaft im Homeoffice. Es ist einfach nicht gut messbar, wie effektiv noch gearbeitet wird. Daher kommt Software zum Einsatz – Überwachungssoftware, wie zum Beispiel bei Dustin, dem Angestellten in einer Marketing-Abteilung. Er erzählt, dass ihm seine Chefs sagten, wenn er im Homeoffice arbeiten wolle, müssten sie ihn überwachen. Die Folgen waren eher negativ, wie er erzählt. Dustin arbeitete in einem der weltgrößten Tech-Unternehmen in Kalifornien. Drei Jahre lange hielt er es im überwachten Job aus, in dem der Druck kontinuierlich zunahm. "Alle hatten Angst, gefeuert zu werden, es gab zu viele interne Konflikte, um sich noch richtig auf die Arbeit zu konzentrieren zu können. Für mich führte das zu Ängsten, die der Unternehmenskultur schadeten."

Leistung nimmt im Homeoffice oft ab

Auf Arbeitgeber ergibt sich ein anderes Bild. Miranda ist Officemanagerin, also Bürokauffrau in einem kleinen Softwareunternehmen in Nevada. Ihre momentane Aufgabe besteht darin, eine solche Überwachungssoftware zu finden. Grund: "Unsere Mitarbeitenden arbeiten nicht, wenn sie sagen, dass sie es tun. Das ist das aktuelle Problem unserer Firma. Wir haben Beschwerden von Kunden bekommen, die sagen: Hey, euer Team kommuniziert nicht gut. Auch Mitarbeitende haben sich beschwert, dass Kollegen schwer erreichbar sind." Bisher gibt es in dem kleinen Unternehmen nur die Möglichkeit, dass Mitarbeitende sich online an- und abmelden, aber keine weitere Kontrolle. Das soll sich jetzt ändern. Die neue Software wird Einblick in alle E-Mails geben und automatische Screen-Shots bei bestimmten Schlüsselwörtern machen.

Programme schnüffeln sehr "tief rein"

Miranda befürwortet Überwachungssoftware, aber nicht uneingeschränkt. Das Ausmaß der Überwachung verletze oft die Privatsphäre der Mitarbeitenden, sagt sie. "99 Prozent der Programme, die es gibt, gehen tief rein, sie kontrollieren die Belegschaft rund um die Uhr, machen komplette Bildschirmaufnahmen. Und dann gibt es sogar die Option, Ton aufzunehmen. Also, wenn ich wollte, könnte ich mir alle Gespräche der Kolleginnen und Kollegen anhören."

Recherchen der New York Times haben unter anderem ergeben, dass bei Mitarbeitenden im Home Office manchmal sogar auf die Webcam zugegriffen wird, die dann alle zehn Minuten ein Foto schießt. Sitz er oder sie im Augenblick des Fotos nicht vor dem PC, sondern ist vielleicht gerade auf der Toilette oder holt sich ein Glas Wasser, dann gibt es für diese zehn Minuten keinen Lohn.

Überwachungssoftware in den USA Alltag

Eines der größeren Unternehmen, die Überwachungs-Software anbieten, ist Awareness Technologies. Geschäftsführerin Elisabeth Harz erklärt, dass der Markt für ihre Produkte seit der Pandemie stark gewachsen sei. Sie schätzt, dass 80 Prozent der Firmen mittlerweile irgendeine Art von Überwachungsprogrammen einsetzen. Die meisten würden ihre Mitarbeitenden darüber auch ausführlich informieren, sagte sie. Selbst in Schulen wird solche Software Harz zufolge zunehmend eingesetzt. "Ich würde sagen die Menschen in den USA sind zunehmend daran gewöhnt."

Die Geschäftsführerin verweist auf angeblich Vorteile der Programme, wie sie sie verkauft. Sie findet die Daten, die von der Software kommen, verlässlicher als menschliche Eindrücke. "Diese Technologie könnte Vorurteile reduzieren." Harz führt das Beispiel einer Alleinerziehenden an. Viele Kollegen würden vielleicht meinen, die sei ja ziemlich unproduktiv, wenn sie jeden Abend um 17 Uhr geht. Dabei könnte es ja sein, dass sie ihr Pensum bis dahin erledigt hat. Oder sie arbeitet später am Abend nochmal, wenn die übrige Belegschaft Baseball spielt oder schläft.

Überwachung als Motivationsfaktor

Auf einen anderen möglichen Vorteil verweist Dennis Heckhausen, der bei einem anderen großen Überwachsungssoftware-Anbieter arbeitet. Er lasse die Software selbst dauern laufen, sagt Heckhausen. Er erzählt, dass er sich jeden Morgen in dem Programm einlogge, um nachzuschauen, ob er am Vortag produktiv gewesen sei. Wenn er nicht so viel geschafft hat, sieht er auch das und die Daten können seiner Schilderung zufolge helfen, sich zu motivieren. Gleichzeitig könne das Programm auch helfen, sich vor Überarbeitung zu schützen, da man genau sehe, wieviel man schon gearbeitet habe. So oder so, während hierzulande gerade vorsichtig über Zeiterfassung am Arbeitsplatz diskutiert wird, ist in den USA Überwachung im Job bereits Normalität geworden.