BGH-Urteil: Facebook muss vor Sperre künftig warnen

Inwieweit darf Facebook als Unternehmen selbst entscheiden, welche Inhalte es auf seiner Seite haben möchte und welche nicht? Diese Frage - grob ausgedrückt - hatte der Bundesgerichtshof heute in seinem Urteil zu entscheiden. Er verkündete, dass das Netzwerk nach seinen hauseigenen Regeln Beiträge löschen und Nutzer sperren darf - darüber aber besser informieren muss.

Facebook gesetzlich verpflichtet, gewisse Inhalte zu löschen

Zwei Facebook-User hatten geklagt, nachdem ihre fremdenfeindlichen Posts gelöscht und ihre Accounts gesperrt worden waren. Ihre Aussagen über Muslime und Migranten waren laut BGH allerdings von Meinungsfreiheit gedeckt. Die herrscht in Deutschland laut Grundgesetz, wird jedoch auch dort direkt eingeschränkt. So fallen etwa persönliche Beleidigungen, oder Volksverhetzung eben nicht darunter. Facebook muss solche Inhalte laut dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz löschen, wenn es darauf aufmerksam wird.

Zusätzlich zu solchen nationalen Gesetzen hat Facebook jedoch auch eigene Regeln und setzt diese durch. So verbietet es in seinen Community-Richtlinien etwa Hassrede oder das Posten weiblicher Brustwarzen. Seit 2020 löscht das Netzwerk weltweit Holocaust-Leugnungen, auch wenn diese im betreffenden Land, anders als in Deutschland, nicht verboten sind. Gemäß solcher Facebook-eigener Regeln flogen eben auch die vor dem BGH behandelten Posts von der Seite, die ja von der grundgesetzlichen Meinungsfreiheit gedeckt sind.

Netzwerk darf nach eigenen Regeln sanktionieren - muss aber informieren

Der BGH hat entschieden, dass Facebook durchaus nach seinen eigenen Regeln sanktionieren darf. Dennoch haben die Richter dem sozialen Netzwerk Auflagen erteilt, wie solche Strafen oder Löschungen erfolgen sollen. So muss Facebook die Nutzer nachträglich informieren, wenn es einen ihrer Beiträge von der Seite entfernt. Will das Netzwerk einen Nutzer sogar sperren, muss es sogar vor der Sperre darauf hinweisen und dem User die Möglichkeit geben, sich zu erklären.

Die beiden vor Gericht verhandelten Beiträge muss Facebook nun wieder freischalten. Denn das Netzwerk hatte damals eben nicht über die Löschung der Inhalte informiert. Diese war in den Richtlinien damals nicht vorgesehen. Der BGH erklärte die damaligen Nutzungsbedingungen in diesem Punkt deshalb für unwirksam.