Betrüger nutzen Energiekrise: Das sind ihre Maschen

Die Preise für Heizung und Strom zählen genauso wie die Angst vor einem Ausfall der Energie schon seit Monaten zu den zentralen Themen der öffentlichen Debatte. Viele Menschen sind verunsichert, fürchten Kälte, Stromausfälle oder hohe Rechnungen.

Diese Verunsicherung der Menschen ruft schon seit einiger Zeit auch Kriminelle auf den Plan, die versuchen aus Ängsten und Sorgen Profit zu schlagen. Das Bayerische Landeskriminalamt berichtet auf BR-Anfrage vor allem von zwei Maschen, die in ihren Datenbanken häufig auftauchen.

Neue Stromverträge am Telefon

Da wären zum einen Betrugsmasche "Telefonanrufe mit Versprechen auf günstige Stromverträge", die in der polizeilichen Datenbank im hohen zweitstelligen Bereich auftaucht. Angebliche Mitarbeiter von Stromkonzernen rufen Bürger an, versprechen günstigen Strom und bieten neue Verträge an. Nicht in jedem Fall ist jedoch laut LKA klar, ob es tatsächlich um Betrug geht. Bisher sei durch diese Masche kein Schaden entstanden.

Die Betrüger fragen demnach allerdings offenbar Stromzähler-Nummern und IBAN-Verbindungen der Menschen an, die sie anrufen. Das könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, dass es hier um das Abrufen von intimer Daten geht, nicht direkt um das Abgreifen von Geld.

Billiges Holz bei Fake-Shops

Das ist bei der zweiten und weitaus häufigeren Betrugsmasche, die das bayerische LKA in Verbindung zur Energiekrise nennt, anders. Hierbei geht es um sogenannte Fake-Shops im Internet, die behaupten, Brennholz und Holz-Pellets anzubieten (BR24 berichtete). Erste Anzeigen hierzu gab es bei Bayerns Behörden bereits in der Kalenderwoche 9 des Jahres 2022, der russische Überfall auf die Ukraine begann in Kalenderwoche 8. Seither summiert sich die Zahl der Fälle laut LKA im niedrigen einstelligen Bereich.

Meist werden die Brennholz-Produkte in diesen vermeintlichen Online-Shops günstig angeboten. Hat der Kunde dann das Geld überwiesen – oft sind dabei laut LKA französische Kontonummern im Spiel – erhält er jedoch keine Ware. Teils werden Lieferschwierigkeiten vorgetäuscht, auch das Versenden minderwertiger Ware ist denkbar. Das Geld, meist Beträge im mittleren dreistelligen Bereich, ist oftmals weg.

Auch andere Fake-Produkte im Angebot

Dem bayerischen LKA sind laut BR-Anfrage keine weiteren Betrugsphänomene außer "Fake-Shops für Brennholz" und "Telefonanrufe mit Versprechen auf günstige Stromverträge" mit Bezug auf die Energiekrise bekannt. Im Netz finden sich vereinzelt noch Berichte über angebliche Wunderheizungen, tragbare Heizgeräte, die angeblich für wenig Geld viel Wärme liefern. Wer bestellt, erhält laut Konstanzer "Südkurier" entweder nichts oder nicht funktionstüchtige Ware.

Der "Nordkurier" aus Neubrandenburg berichtet von einem Fall, in dem einem Mann im Netz ein Notstromaggregat verkauft wurde, das nie bei ihm ankam. Die österreichische "Heute" schreibt zudem von überteuerten "Blackout-Paketen", die etwa überteuerte Lebensmittel enthalten.

Auch sogenannte Phishing-Mails mit Bezug zur Energiepauschale waren bereits im Umlauf. Hier soll der E-Mail-Empfänger etwa persönliche Daten angeben, um die Pauschale zu erhalten. Klickt er den den Link in der Mail und gibt Daten wie Namen und Kontonummern ein, könnten die Betrüger die Identität des Opfers stehlen und damit auf Einkaufstour gehen. Hinter dem Link könnte aber auch Schadsoftware stecken, die ihren Rechner sperrt oder ausspioniert.

So kann man sich schützen

Das beste Gegenmittel gegen diese Formen von Betrug ist Skepsis, wie auch das bayerische LKA auf BR-Anfrage schreibt: "Seien Sie immer misstrauisch und lassen sich nicht von verführerischen Angeboten locken, egal ob im Zusammenhang mit der Energiekrise oder beim Kauf von Kleidung, Auto, Wohnungen, etc." Hier gilt die Regel: Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es oftmals auch nicht wahr.

Denn: Das Perfide bei der Fake-Shop-Masche, die nicht nur mit Brennholz, sondern mit vielen begehrten Produkten wie Spielekonsolen, Kleidung oder Fahrrädern genutzt wird: Die Betrüger sind heute oftmals sehr gut darin, vertrauenswürdig erscheinende Shops mit Produktbildern, falschen Gütesiegeln und AGBs zu basteln. Rein auf die alte Spam-E-Mail-Regel, dass man auch Rechtsschreib- und Grammatikfehler achten sollte, kann man sich also nicht verlassen – auch wenn dies natürlich weiter gilt.

Darüber hinaus kann man laut LKA den Namen eines Shops googeln, um zu sehen, ob negative Berichte dazu auftauchen, auch der "Fakeshopfinder" der Verbraucherzentrale kann hier helfen. Hat man Zweifel sollte man grundsätzlich die Finger von Vertragsabschlüssen oder Käufen lassen. Das gilt auch bei der Weitergabe von Daten wie Kontoverbindungen oder Passwörtern, auf die man sich am Telefon oder Online möglichst niemals einlassen sollten – vor allem nicht, wenn offensiv danach gefragt wird. Banken oder öffentliche Stellen würden diese nie per Telefon oder E-Mail anfragen. Grundsätzlich sollte man im Netz nur auf Links klicken, deren Absender man vertraut – und auch hier möglichst skeptisch sein.

Was tun, wenn man Opfer wird?

Ist man dennoch Opfer eines Betrugs geworden, rät die bayerische Polizei dazu, Kontakt mit der eigenen Bank aufzunehmen und anzufragen, ob die Zahlung rückgängig gemacht werden kann. Außerdem sollten man die Beweise, wie E-Mails der Betrüger, Kaufverträge oder Screenshots der Seite möglichst sichern und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Wer auf eine Phishing-Mail hereingefallen ist, sollte möglichst seine Passwörter ändern, wenn er sie angegeben hat und sein Bankkonto im Auge behalten – und im Zweifel Bank und Polizei über eine betrügerische Vorgänge informieren.