besonderehelden: Regierung ehrt Stubenhocker als Corona-Helden

Die Bundesregierung hat eine Art Science-Fiction-Video drehen lassen, um für das richtige Verhalten im Kampf gegen das Coronavirus zu werben. In dem Youtube-Clip wird erzählt, was "damals im Corona-Winter 2020" geschah – und bedient sich der Optik von Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg, in denen Zeitzeugen zu Wort kommen.

Das von Regierungssprecher Steffen Seibert unter dem Hashtag #besonderehelden auf Twitter geteilte Video, wurde innerhalb weniger Stunden eine halbe Million mal gesehen, die Kommentare reichen von "lustig" bis "geschmacklos".

Held im Kampf gegen "eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran was wir glaubten", ist der Rentner Lehmann. Seine Heldenleistung: Er hat getan, was von ihm erwartet wurde, nämlich nichts.

"Tage und Nächte blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus." Fiktiver Rentner Lehmann

Die Couch sei zur Front geworden, die Geduld zur Waffe. Das Video endet mit dem Appell der Bundesregierung: "Werde auch du zum Helden und bleib zuhause".