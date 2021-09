Laschet verzettelt sich, Chaos in Berlin: Die Wahl im Netz

Aiwangers Spoiler

Die Umfrageinstitute, die am Abend für Hochrechnungen und Prognosen sorgen, führend des Wahltags Befragungen in Wahllokalen durch. Wasserstands-Meldungen zu den Ergebnissen werden vor der ersten Prognose um 18 Uhr aber nicht veröffentlicht, denn das kann Wähler beeinflussen. Genau das war wohl das Ziel des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger als er schon am Nachmittag Zwischenergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen postete. Er wollte zeigen, dass seine Freien Wähler knapp an der 5-Prozent-Hürde kratzen und so letzte Wähler aufrufen, sie über die Hürde zu hieven. Das allerdings ist nicht erlaubt und könnte Aiwanger bis zu 50.000 Euro kosten. Wohl auch deshalb löschte Aiwanger den Tweet schnell wieder. Allerdings könnte es nicht nur finanziell teuer für ihn werden. So mancher fordert gar, dass Aiwanger seinen Posten in Bayerns Regierung verlieren sollte. Auch CSU-Generalsekretär Blume forderte Konsequenzen für Aiwangers Tweet.