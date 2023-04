Bereitet Ethereum den Weg zu energiesparenderen Kryptowährungen?

Kryptowährungen stehen unter anderem deswegen in der Kritik, weil die Technologie, der die meisten Kryptowährungen folgen, sehr viel Energie benötigt. Bei der Kryptowährung Ether ist das seit September 2022 anders. In der Blockchain Ethereum wurde damals das Verfahren, mit dem Transaktionen innerhalb der Blockchain fälschungssicher und transparent abgesichert werden, umgestellt.

Das Mining-Verfahren, in Fachkreisen "Proof of Work" genannt, wurde durch das Prinzip "Proof of Stake" ersetzt. Damit wird im Vergleich zum bisherigen Verfahren sehr viel Energie eingespart.

Mit rund 55.000 Euro zum Validator werden

Schon vorher konnten Interessierte sich mit der Investition von 32 Ether, das sind zwischen 55.000 und 60.000 Euro, als Validatoren in die Kryptowährung einkaufen. Der Haken: Dieses Geld lag fest gebunden und konnte nicht mehr zurückgeholt werden. Mit der endgültigen Umstellung des Validierungs-Verfahrens im vergangenen September, Merge genannt, garantierten alleine die Validatoren die Sicherheit bei Transaktionen und erhielten dafür Ether gutgeschrieben.

Validatoren können wieder an ihr Kapital

Durch das Update, bezeichnet mit dem Kunstwort "Shapella", wurde jetzt der Zugang der Validatoren auf ihre Einlage von 32 Ether freigegeben und das Spannende war und ist, wie viele der Investoren ihr eingesetztes Kapital zurückholen würden. Das ist in erster Linie spannend für alle, die in die Kryptowährung Ether investiert haben, denn es drohten und drohen enorme Kursschwankungen. Bisher scheint die Kryptowährung die Umstellung gut zu verkraften: Der Kurs stieg. Das muss aber für die Zukunft nichts heißen.

Möglicherweise Vorbild für andere Kryptowährungen

Grundsätzlich ist die Entwicklung aber auch interessant für das gesamte Universum der Kryptowährungen und für die Umweltbilanz dieser Technologie. Denn verläuft die jetzt abgeschlossene Umstellung auf "Proof of Stake" bei der - nach Bitcoin - bekanntesten Blockchain Ethereum erfolgreich, wäre das möglicherweise für andere Kryptowährungen ein Vorbild, dem Beispiel Ethereum zu folgen und ebenfalls auf Proof of Stake umzustellen und damit im Vergleich sehr viel Energie zu sparen.