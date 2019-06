Bekommt Youtube Hass in den Griff?

Wenig später veröffentlichte Youtube dann aber ein weiteres Statement auf seinem offiziellen Blog, um weiter auf den aktuellen Fall von Steven Crowder einzugehen:

"[...] Eine gründliche Überprüfung des Falls hat ergeben, dass die einzelnen gemeldeten Videos [Crowders] unsere Community-Richtlinien nicht verletzen. Jedoch haben wir in den Folgetagen erkannt, welchen großen Schaden ein solch unsägliches Verhalten in der Youtube-Community anrichtet. Deshalb haben wir nochmal genauer hingesehen und uns entschieden, Werbeeinnahmen für diesen Kanal zu unterbinden." - Chris Dale, YouTube

Neue Ankündigungen

Youtube erklärt weiter, dass die Plattform in den kommenden Monaten gemeinsam mit Experten, Youtubern, Journalisten und Betroffenen die eigenen Richtlinien, was Beleidigungen bzw. Belästigungen angeht, nochmal überprüfen wird. Youtube wird am Ende aber daran gemessen werden, wie ernst sie es damit meinen, die Ankündigungen auch tatsächlich umzusetzen.