Bedroht die Hitze das Internet?

Doch, dass die Hitze das Internet auf Dauer zum Komplettabsturz bringt, danach sieht es momentan nicht aus.

Telekom hat die Hitze nach eigener Aussage im Griff

Bei der Telekom ist man sich des Problems bewusst. Eine Telekom-Sprecherin bestätigt, dass es zu Beeinträchtigungen kommen kann, "wenn zum Beispiel direkte Sonneneinstrahlung, hohe Außentemperatur und kein Luftzug um die Kästen zusammenkommen". Von den insgesamt 450.000 grauen Verteilerstationen, die die Telekom in Deutschland nutzte, betreffe das aber nur einen ganz geringen Bruchteil, so die Sprecherin weiter. Bei der Service-Hotline gibt es demnach auch kaum Beschwerden in diesem Zusammenhang. Laut der Sprecherin trifft die Telekom schon seit längerem Vorsorge: Die Verteilerkästen werden an Schattenplätzen aufgestellt und es wurden in den letzten Jahren zudem zusätzliche Lüfter eingebaut.

Auch bei der Telekom-Konkurrenz kaum Beschwerden

Auch eine Nachfrage beim Konkurrenten Telefonica Deutschland zeigt ein ähnliches Bild. Von größeren Ausfällen im Festnetz ist dort nichts bekannt, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigt. Dazu muss man wissen, dass die Festnetz-Kundschaft von Telefonica und anderen Konkurrenten auch an den Schaltkästen der Telekom mit dranhängt. Würde es wirklich Pannen geben, dann hätte Telefonica wohl kein Interesse, ein Problem für das die Telekom verantwortlich ist, zu banalisieren.

Größere Internet-Probleme in Frankreich

In Deutschland scheint es also bislang nicht zu größeren Ausfällen des Internets zu kommen. Etwas anders gestaltet sich anscheinend die Lage in Frankreich. Das Nachbarland leidet noch viel mehr unter extrem hohen Temperaturen. Und dort bestätigen die Anbieter SFR und Bouygues Télécom, dass es gerade reihenweise Beschwerden gibt.

Zum Teil liegt es an der Infrastruktur, zum Teil aber auch an den Routern in den Häusern und Wohnungen. Wenn die stark erhitzen, schalten sich manche Modelle einfach ab. Einfacher und effektiver Tipp: Router nicht aufs Fensterbrett stellen, sondern lieber auf den Boden, wo die Sonne nicht hinkommt – und das gilt nicht nur für französische Kundinnen und Kunden, sondern genauso für deutsche.