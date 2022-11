Beben auf dem Kryptomarkt – Handelsbörse FTX ist pleite

FTX ist nun tatsächlich insolvent, im US-Bundesstaat Delaware wurde Gläubigerschutz beantragt. Firmenchef Sam Bankman-Fried trat zurück. Doch damit nicht genug. Auch das mit FTX verbundene Krypto-Brokerhaus Alameda Research und über 100 weitere mehr oder weniger liierte Firmen flüchten sich unter den Gläubigerschutz der US-Insolvenzordnung.

Ein Kartenhaus sackt zusammen

Alameda war mit FTX eng verflochten. Man stellte sich Tokens aus, eine Art digitale Anteilsscheine, die dann als Sicherheiten für andere Milliarden-Investments dienten. Solche Tokens werden in dem Moment wertlos, wenn die Anleger nicht mehr an sie glauben. Das war in den vergangenen Tagen geschehen. Kunden zogen, weil sie insgesamt misstrauisch geworden waren, auch massenhaft ihre Gelder von der Börse ab. Das sorgte für einen Kursrutsch bei zahlreichen Währungen, von Bitcoin über Ether bis zu Solana. Dabei stellte sich heraus, dass FTX auch Kunden-Gelder in andere Projekte investiert hatte und gar nicht alles ausbezahlen konnte, was eigentlich auf den Konten an Kryptowährungen liegen sollte.

Viele Kundengelder sind weg

Der Branchenprimus Binance wollte FTX zwischenzeitlich zumindest teilweise übernehmen, machte aber im letzten Moment einen Rückzieher. Das trug zu einem weiteren Vertrauensverlust bei. Und so fand FTX auch keinen neuen Investor, der Geld in die Plattform investieren wollte. Anleger, die ihr Krypto-Geld auf FTX hatten liegen lassen, werden es nun größtenteils oder auch komplett abschreiben müssen.

Wildwest-Mentalität auf dem Kryptomarkt

Schon vor dem Insolvenzantrag wurden in den USA Forderungen nach einer strengeren Regulierung des Krypto-Sektors lauter. Es gibt hier keine strikten Regeln, wie inzwischen im Bankensektor, wo umfangreiche Sicherheiten hinterlegt werden müssen. In Deutschland schaut inzwischen die Kontrollaufsicht Bafin zumindest teilweise auf Kryptohandelsplattformen und stellt ihnen – wenn genug Sicherheiten vorhanden sind – Zertifikate aus.

FTX ist allerdings eine auf den Bahamas ansässige Handelsplattform, über die täglich mehreren Milliarden Dollar aus aller Welt laufen. Sie galt als die weltweit zweitstärkste Kryptoplattform am Umsatz gemessen. Die Finanzbehörde der Bahamas hat nun sämtliche Vermögenswerte von FTX International bis auf Weiteres eingefroren.