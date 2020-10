Bayern will gegen strafbare Inhalte auf Schülerhandys vorgehen

Vor etwa 15 Jahren schreckten viele Eltern und Pädagogen das erste mal auf: Eine Mehrheit von Schülerinnen und Schülern besaß plötzlich Smartphones und per MMS landeten schnell strafbare Inhalte auf einzelnen Telefonen. Gewaltvideos, Pornographie und Volksverhetzung auf dem Schulhof - ein Albtraum für Eltern und Lehrkräfte.

Gewaltvideos und Pornographie auf Schülerhandys

Seitdem ist viel passiert. Vor allem hat der technische Fortschritt auch seine Spuren auf den Schulhöfen hinterlassen. Wo es früher Minuten dauerte, um ein einziges verpixeltes Video herunterzuladen, wird heute live in HD gestreamt. Auch deswegen wollen Justizministerium und Kultusministerium in Bayern daran erinnern, dass strafbare Inhalte auf Schülerhandys ein echtes Problem sind.

Dass das notwendig ist, zeigt die Statistik: 2018 registrierte das BKA 1.700 Kinder und Jugendliche, die Kinderpornographie verbreiteten. Letztes Jahr wuchs die Zahl um fast das Dreifache. Auch in Bayern verschärft sich die Lage - sagt die Bayerische Polizei.

Mehr Medienkompetenz für die Schulen

Dieses Problem lässt sich vor allem mit mehr Medienkompetenz an den Schulen angehen, sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Medienkompetenz sei "ein ganz großer Teil der Lehrerfortbildung" in Bayern und finde sowohl an der Akademie für Lehrerfortbildung in Bayern als auch an den Schulen selbst statt.

Viele Schülerinnen und Schüler wissen gar nicht, dass die Videos auf ihren Handys verboten sein könnten. Manche, wie die Medienpädagogin Birgit Zwicknagel, fordern deshalb sogar ein neues Schulfach Medienkompetenz. Kultusminister Piazolo sieht das aber noch kritisch: "Medienkompetenz ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist so, dass es nicht nur ein Unterrichtsfach ist, sondern wir vermitteln nach Möglichkeit in allen Fächern Medienkompetenz."

Eltern oft außen vor

Die Medienpädagogin Birgit Zwicknagel und arbeitet mit Schulklassen und Lehrkräften. Bei ihrer Arbeit begegnet sie oft Eltern, die sich überfordert fühlen. "Viele sind da völlig außen vor bei dem Thema, denen ist nicht bewusst, was sie ihren Kindern oft in der Grundschule schon für eine Waffe an die Hand geben mit so einem Smartphone."

Neue Kampagne soll Aufmerksamkeit wecken

Das bayerische Justizministerium will ab nächster Woche direkt bei den Schülern ansetzen - und sie mit einer Kampagne darauf aufmerksam machen, was für verbotene Inhalte auf ihren Smartphones möglicherweise geteilt werden. Eine Kampagne, die am Montag den 26.10. starten soll, soll Kinder und Jugendliche daran erinnern, dass es möglicherweise strafbar ist, was sie auf ihren Telefonen hin und her schicken.