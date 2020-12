Bayern startet Pilotprojekt gegen Hass im Netz

Ähnliche Initiativen in anderen Bundesländern

Initiativen, um Hass und Hetze im Netz unter Kontrolle zu bringen, gibt es allerdings schon zahlreiche - nicht nur in Bayern. Im Januar 2020 wurde zum Beispiel "Hessen gegen Hetze" ins Leben gerufen: Die erste staatliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger aus Hessen, die Hate-Speech melden möchten. Meldungen werden hier über die Kooperationspartner der Justiz direkt an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main weitergeleitet.

Viele andere Initiativen gegen Hass im Netz richten sich in erster Linie an Medienhäuser, die in den Kommentarspalten ihrer Webseiten oft mit einer hohen Zahl an Hassbeiträgen zu kämpfen haben.

In Nordrhein-Westfalen hat die "Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime" (ZAC) 2017 zum Beispiel die Initiative "Verfolgen statt nur löschen" gestartet. Hier wird Medienunternehmen geholfen, die oft mangels Zeit und Kapazitäten keine rechtliche Schritte gegen Hetzer einleiten können. Einen ähnlichen Ansatz haben das Bremer Projekt "Resignation ist keine Option" oder die bayerische Initiative "Justiz und Medien - konsequent gegen Hass", die es seit 2019 gibt.