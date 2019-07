Bayern startet Hotline für Cybercrime-Opfer

Wenn Passwörter geknackt wurden, wenn man auf Phishing-Mails hereingefallen ist oder das Computersystem plötzlich verschlüsselt ist, soll ab dem 1. August eine neue Hotline in Bayern weiterhelfen. Unter der Nummer: 089/1212-4400 können sich Betroffene melden. Eingerichtet wurde die Anlaufstelle von der Bayerischen Staatsregierung, betrieben wird sie vom Landeskriminalamt (LKA).

Man brauche im Bereich der Internetkriminalität einen zentralen Ansprechpartner für die Bürger, so Digitalministerin Gerlach.

"Wir organisieren unser Leben über Apps und Internet. So wie wir bei einem Einbruch die 110 wählen, haben wir jetzt eine Notfallnummer bei einem Einbruch in unsere digitale Welt." Judith Gerlach, Digitalministerin

Anrufer werden an zuständige Stellen weitergeleitet

Je nachdem, mit was für einem Problem die Anrufer zu tun haben, werden sie an die jeweils zuständige Behörde weitergeleitet - zum Beispiel an das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI), an das Cyber-Allianz-Zentrum (CAZ) oder an Experten der Polizei. Dabei werde jeder Einzelfall von Experten bewertet und bearbeitet, so Innenminister Herrmann, der das Projekt heute gemeinsam mit Gerlach vorgestellt hat.

Die Vorteile der Hotline sieht der CSU-Politiker unter anderem in der Schnelligkeit. Anrufer müssten sich nicht erst durch verschiedenen Zuständigkeiten hangeln. "Anderseits können dadurch noch schneller notwendige gefahrenabwehrende oder strafverfolgende Maßnahmen getroffen werden, beispielsweise um den Schaden einzudämmen oder Beweise für die Ermittlung der Täter zu sichern.“ Die IT-Notfallhotline richtet sich laut Herrmann aber auch an Privatpersonen, die in konkreten Fällen Bedarf an Präventionsangeboten haben.