Bayerisches Talentprogramm für Frauen in Tech-Berufen gestartet

"Wir sind ein Talentprogramm - kein Förderprogramm. Wir müssen nicht gefördert werden, wir sind schon Talente“, das betonte Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales, bei der Kick Off-Veranstaltung ihres Frauentalentprogramms. BayFID heißt es, und die Abkürzung steht für "Bayerns Frauen in Digitalberufen".

Gerlach hatte das Programm im Dezember gestartet, mit dem Ziel mehr Frauen für Tech-Berufe zu begeistern. Und das scheint dringend notwendig zu sein: Laut der Bundesarbeitsagentur in Bayern arbeiten rund 163.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der Informatik, in der Softwareentwicklung und in der Betreuung von IT-Systemen. Darunter sind ungefähr 27.000 Frauen und dieser Anteil wächst seit Jahren kaum. Auf mehr weiblichen Nachwuchs hoffen kann Bayern aktuell wohl auch nicht, das zeigen die aktuellen Studierendenzahlen: Unter den bayerischen Informatik-Studenten machen Frauen 20 Prozent aus. Bei den Auszubildenden für Fachinformatik sind es sogar nur sieben Prozent.

Kontakte zu Leuten aus der Praxis

Jedes Jahr sollen 50 Frauen zwischen 18 und 30 Jahren an BayFID teilnehmen. Das Programm - dessen Schirmherr Ministerpräsident Söder ist - dauert zwei Jahre und soll viel praxisnahen Einblick in verschiedene digitale Berufe geben. Außerdem sollen den Teilnehmerinnern Paten und Vorbilder zur Seite stehen, mit denen sie sich austauschen können. Mit dabei sind unter anderem Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland, Janina Kugel, Vorstandsmitglied bei Siemens, Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung und Kenza Ait Si Abbou Lyadini, die sich bei der Telekom um Robotik und künstliche Intelligenz kümmert.

Jungen Frauen Lust auf eine digitale Karriere zu machen, gelinge am besten durch weibliche Vorbilder, meinte Gerlach. "Es geht darum, dass wir jungen, weiblichen Talenten sagen: Traut euch. Ihr könnt das. Unsere BayFiD-Paten und die Rolemodels sind ausgezeichnete Beispiele dafür, dass man in der digitalen Welt erfolgreich sein kann, egal welches Geschlecht man hat."

Schülerinnen und Berufstätige sind dabei

Rund 300 Frauen aus ganz Bayern hatten sich für BayFID beworben. Unter den ersten Teilnehmerinnen sind Schülerinnen, Studentinnen, Auszubildende und junge Berufstätige. "Digitalisierung ist keine Männerdomäne", betonte Gerlach. Der digitale Wandel sei überall. "Wir können es uns gar nicht erlauben, dabei auf Frauen zu verzichten. Es gibt genug weibliche Talente, die wir nur ermutigen müssen, dort durchzustarten."