Bayerischer Digitalgipfel 2020: Neue Ideen für den Klimaschutz

Die Digitalisierung ist eine Chance für den Klima- und Umweltschutz. Das war die Botschaft des bayerischen Digitalgipfels "Code Bavaria 2020", zu dem Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach geladen hatte. Zahlreiche Teilnehmer tauschten sich auf der virtuellen Veranstaltung aus, während im Rahmenprogramm Gäste wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wissenschaftler und Autor Eckart von Hirschhausen und die Verhaltensforscherin Jane Goodall zu sehen waren.

Wie kann Technologie beim Klimaschutz helfen?

Im Auftaktgespräch betonte Ministerpräsident Söder die Bedeutung der Raumfahrt und der Raumforschung in Bezug auf die Umwelt. Er verwies auf die an der TU München entstehende neue Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie. "Wir erfahren auch im All mehr über unseren Planeten", so Söder.