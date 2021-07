Bayerische Schulen: Visavid ersetzt Microsoft Teams

Grau, noch mehr Grau, ein bisschen grün, viele rechte Winkel: Visuell zeichnet sich Visavid eher durch spröde, funktionelle Eleganz aus. Und das ist auch völlig in Ordnung so, denn Visavid soll keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern funktionieren. Visavid ist die Videokonferenzsoftware, die verstärkt ab dem neuen Schuljahr in allen bayerischen Schulen eingesetzt werden soll.

Visavid will besonders datenschutzfreundlich sein

Bislang wurde im Unterricht vor allem Microsoft Teams genutzt, für das der Freistaat Bayern auch eine Lizenz erworben hatte. Das Programm war bei Lehrern und Schülern beliebt, wurde aber zugleich auch aus Gründen des Datenschutzes kritisiert. Da half es auch nichts, dass an den Schulen eine Version zum Einsatz kam, für die der Datenschutz nochmal angepasst wurde.

Nun setzt Bayern also auf Visavid, das von dem Startup Auctores betrieben wird, das in der Oberpfalz ansässig ist. Auctores gibt es seit 2006, mittlerweile hat die Firma 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen verspricht für Visavid ein hohes Maß an Datensicherheit und dass die Daten ausschließlich in europäischen Rechenzentren verarbeitet werden.

Probleme mit der Datensicherheit

Allerdings wurde im Juli eine gravierende Sicherheitslücke bekannt. Der Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann gelang es, sich unbemerkt in Videoschalten einzuklinken. Wittmann meldete das Problem, woraufhin die Lücke zügig geschlossen wurde. Dennoch übt die Sicherheitsforscherin Kritik an Auctores und an der Auftragsvergabe-Politik, wenn es um staatliche Software-Projekte geht. So würde es beispielsweise oft eher darum gehen, rechtliche Kriterien zu erfüllen, anstatt wirklich sichere Software zu bauen.

In der Tat haben manche Beobachter die Sorge, dass das kleine Unternehmen der gewaltigen Aufgabe nicht gewachsen sein könnte. Ebenso gibt es Kritik daran, dass Lehrer und Schüler sich nun schon wieder an eine neue Plattform gewöhnen müssen. Die Zukunft wird zeigen, ob der David aus der Oberpfalz genau so gut ist, wie der Goliath Microsoft aus Redmond.