Bayerische Grüne um 50.000 Euro betrogen - Festnahme

Ein 25-jähriger Kölner soll die Landesgeschäftsstelle der Bayerischen Grünen um 50.000 Euro betrogen haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, ein Großteil der Summe konnte sichergestellt werden. Vermutlich agierte der 25-Jährige nicht alleine, die Ermittlungen in dem heute von der Münchner Polizei und den Grünen vorgestellten Finanzbetrugsfall dauern an.

In Betrugs-Email 50.000 Euro gefordert

Die Finanzbuchhalterin der Partei hatte am 4. August eine E-Mail erhalten, die scheinbar von der Landesvorsitzenden der Bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, abgesendet wurde, tatsächlich aber von einer bislang unbekannten Person stammt. Darin forderte die falsche Eva Lettenbauer die Mitarbeiterin auf, dringend rund 50.000 Euro auf ein deutsches Konto zu überweisen, um eine ausstehende Rechnung zu begleichen. In der Annahme es handelte sich um die Bitte ihrer Chefin, kam die arglose Finanzbuchhalterin der Bitte umgehend nach. Genau eine Woche später (11.08.) fiel in der Landesgeschäftsstelle auf, dass die echte Landesvorsitzende nie einen solchen Überweisungsauftrag erteilt hatte. Die Partei erstattete deshalb noch am selben Tag Anzeige bei der Polizei.

10.000 Euro schon ins Ausland überwiesen

In den Focus der Ermittler geriet ein 25-jähriger Kölner, der Inhaber des Kontos war, auf das die 50.000 Euro überwiesen werden sollten. Am 16. August konnten Einsatzkräfte der Kölner Polizei den Mann in der Bank festnehmen, als er das Konto mit einem Guthaben von noch 40.000 Euro auflösen wollte. Bei der Festnahme wehrte sich der 25-Jährige heftig, zwei Beamte wurden dadurch leicht verletzt. Der sichergestellte Betrag von 40.000 Euro konnte der Landesgeschäftsstelle der Bayerischen Grünen wieder gutgeschrieben werden. Rund 10.000 Euro aus dem Betrug hatte der 25-Jährige allerdings in der Zwischenzeit schon auf ein ausländische Konto transferiert.

Im vergangenen Jahr Strafanzeigen für 89 CEO-Fraud-Fälle

Wie Maximilian Niedermayer, Leiter des für solche Fälle der Wirtschaftskriminalität zuständigen Kommissariats 77, erklärte, handelt es sich um einen klassischen sogenannten CEO-Fraud Fall. Dabei geben sich Täter als Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens, in diesem Fall einer Partei, aus und veranlassen die Überweisung größerer Summen auf in- oder ausländische Konten. 2021 erstatteten 89 Firmen oder Organisationen Anzeige bei der Münchner Polizei, weil sie Opfer eines versuchten oder erfolgreichen CEO-Frauds geworden waren. Die Tendenz in diesem Jahr sei leicht steigend, so Niedermayer. Die Schäden reichten im Einzelfall von einigen 100 bis zu mehreren Millionen Euro. Die Täter organisieren sich arbeitsteilig in Netzwerken. Mit anderen Worten: Der vorläufig festgenommene 25-Jährige war vermutlich kein Alleintäter.

Politisches Motiv ausgeschlossen: Es ging nur ums Geld

Zu dem weiteren Ermittlungen in diesem konkreten Fall wollte sich Niedermayer allerdings nicht äußern. Der Tatverdächtige lebte vor seinem Umzug nach Köln in München und war hier 2016 und 2017 mit Rauschgiftdelikten straffällig geworden. Ein politisches Motiv bei dem Betrug der Landesgeschäftsstelle der Grünen schloss die Polizei aus, es sei nur um das Geld gegangen. Die Grünen teilten heute mit, dass nach dem Vorfall das interne Kontroll- und IT-Sicherheitssystem der Landesgeschäftsstelle umfassend überprüft wurde. Außerdem sollen die Mitarbeitenden weiter im Hinblick auf die Gefahren durch Cyber-Kriminalität geschult werden.