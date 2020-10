B5-Multimedianews: Von Star Wars Squadrons bis Mariokart Live

Star Wars Squadrons

Das Game, das für Xbox One, Playstation 4, und Windows PC erschienen ist, setzt nach längerer Pause die Tradition von Star Wars-Weltraum-Flugsimulationen fort, die mit "X-Wing-Fighter" zu Beginn der 90er-Jahre ihren Anfang nahm. Und wie damals überzeugt das Spiel durch eine gute Story, die - das nur für Kenner des Star Wars-Universums - nach der Zerstörung des 2. Todessterns nahe Endor spielt.

Nehmen Sie Platz im Pilotensessel

Statt wie in anderen Spielen von schräg hinten auf den Jäger zu schauen, nimmt man hier immer auf dem Pilotensessel Platz. Auf diese Art kann man das Spiel auf der Playstation auch mit der Virtual Reality-Brille zocken. Bei der Story aber wechselt die Perspektive in den 16 Missionen immer wieder: Mal heißt es Platznehmen in den Jägern der Rebellen, mal in den Tie-Fightern des Imperiums. Die Missionen bewegen sich dabei im üblichen Rahmen – einen Konvoi schützen, eine Raumstation verteidigen oder einen Sternenkreuzer angreifen.

Weltraum-Flug-Action pur

Und wenn man dann den Flieger im Gefecht mit anderen Jägern zwischen riesigen Raumdocks oder durch Weltraumschrott steuert, dann ist das Flug-Action pur. In den Gefechten muss man die Gegner anvisieren und zugleich die eigenen Schilde oder den Rumpf im Auge behalten. Dazu kann man wie schon vor 30 Jahren wählen, wie die Energie eingesetzt werden soll: Mehr Geschwindigkeit, mehr Power für die Laser oder die Schilde. Das macht das Cockpit-Gefühl authentisch.

Star Wars zum Mitspielen

Verstärkt wird das noch dadurch, dass man die Schiffe vor dem Start ins Gefecht individuell für die Mission und den eigenen Flug- und Kampfstil ausrüsten darf. Einziges Manko ist bei manchen Missionen und Gefechten im Multiplayer die Orientierung. Immer wieder sucht man bestimmte Ziele oder auch die Gegner in den Weiten des Alls. Aber das schmälert die Spielfreunde nur wenig. Fazit: Für Fans die Möglichkeit mitten in den Krieg der Sterne einzugreifen. Alle anderen bekommen mit Star Wars Squadrons eine sehr solide gemachte Weltraum-Flugsimulation.