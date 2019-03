Axel Voss: "Wir sind fern davon, das Internet kaputt zu machen"

Am kommenden Dienstag will das EU-Parlament über ein neues Urheberrecht abstimmen. Die Reform stößt auf viel Kritik - so war heute für den kompletten Tag die deutschsprachige Version der Online-Enzyklopädie Wikipedia aus Protest abgeschaltet worden. Denn viele Wikipedia-Autoren fürchten erhebliche Einschränkungen durch die geplante Gesetzesänderung.

Fremdes Eigentum muss besser geschützt werden

Die Kritik richtet sich an den Europapolitiker Axel Voss, der als Berichterstatter für die Reform des europäischen Urheberrechtes fungiert. Dieser verteidigte die neue Urheberrichtlinie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Abend).

"Wir sind fern davon, dass wir das Internet kaputt machen wollen. Wir sind fern davon, dass wir Uploadfilter installieren wollen. Aber wir fordern die auf, die damit Geld verdienen und bewusst das Eigentum anderer dafür einsetzen, dass sie dieses besser respektieren und besser lizenzieren sollen." Axel Voss, CDU-Europapolitiker

Kritiker befürchten Upload-Filter

Der Streit entzündet sich vor allem um Artikel 13 des Gesetzestextes, in dem es um die Haftung von Online-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen geht. Kritiker des Gesetzes befürchten, dass YouTube, Facebook, Google und Co. sogenannte Upload-Filter einsetzen werden, um Strafen zu entgehen. Diese Filter verhindern von vorneherein, dass geschützter Inhalt überhaupt hochgeladen wird. Das Problem: Diese Filter könnten zu viel blockieren, da sie zwischen den jeweiligen Inhalten nicht unterscheiden können.

Wikipedia bald haftbar für Bilder und Videos?

Wikipedia Deutschland etwa könnte dann für Bilder und Videos haftbar gemacht werden, die User ohne urheberrechtliche Erlaubnis auf die Plattform stellen. John Weitzmann vom Förderverein Wikimedia hofft, dass die Reform des EU-Urheberrechts in Brüssel noch abgeändert wird, da sie in der jetzt vorgeschlagenen Form dadurch nichtkommerzielle Plattformen im Internet wie Wikipedia empfindlich treffen könnte.

"Der ganze Ansatz, über Ausnahmeregelungen, die im jetzigen Entwurf sehr lückenhaft sind, ist sehr schwierig. Es ist ein bisschen so, also ob man mit der Schrotflinte auf alle Plattformen schießt, und vorher ein paar schusssichere Westen verteilt. Das ist weder zukunftssicher, noch bietet der Entwurf Rechtssicherheit." John Weitzmann

Voss sieht den Nutzer gestärkt

Europapolitiker Voss hingegen sieht eher eine Veränderung ins Positive für den Nutzer. Die Darstellung der Kritiker sei einseitig. Der Sinn und Zweck von Artikel 13 sei, die Plattformen zu einer Lizenzierung zu führen, um fairer zu vergüten.

Das Problem von Urheberrechtsverletzungen entstünde auch nicht erst durch den umstrittenen Artikel 13. Urheberrecht müsse geschützt werden, dies sei momentan nicht gewahrt, und somit sei der Gesetzesgeber in der Pflicht.

"Wir haben extra in dem Artikel 13 festgehalten, dass gerade das, was eine rechtmäßige Ausnahme vom Urheberrecht ist, auch hochgeladen werden muss. Diese Verpflichtung gab es vorher nicht. Die haben wir jetzt drin, so dass das eher was Positives ist, was wir dem Nutzer zukommen lassen." Axel Voss, CDU-Europapolitiker

Persönliche Angriffe im Zuge des Streits

Voss, der maßgeblich an der aktuellen EU-Urheberrechtsreform beteiligt ist, bezeichnete die Angriffe auf seine Person als "nicht schön und maßlos übertrieben". Man setze sich auch nicht mehr mit dem eigentlichen Thema auseinander, sondern versuche nur, Personen zu diskreditieren. Er verwies auf das von der CDU vorgelegte Papier, das vorsieht, dass man keine Filter mehr braucht, sondern über Lizenzmodelle agiert.

Am Dienstag wird abgestimmt

Der Abstimmung im Europaparlament über die Urheberrechtsreform sieht Voss gelassen entgegen. "Ich gehe davon aus, dass wir eine Mehrheit am Dienstag bekommen werden", sagte Voss. Der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken hingegen betonte, es gebe im Parlament noch Bemühungen, Artikel 13 bis zur Abstimmung aus dem Text zu streichen. Bisher hätten sich 150 Abgeordnete einem entsprechenden Antrag angeschlossen. "Ich habe die Befürchtung, dass die Urheberrechtsreform an diesem Artikel scheitern könnte", so Wölken.