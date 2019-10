AWE-Messe in München: Die neue Realität wird Normalität

Nicht alle Revolutionen starten mit einem lauten Knall. Das gilt offenbar auch für die Veränderungen, die Augmented-Reality-Anwendungen in unser Leben bringen werden. Während Smartphones mit der Vorstellung des ersten iPhones schlagartig aufkamen, schleicht sich die Reality-Technologie eher langsam in unseren Alltag.

Wie sie das tut, ist ist bei der Augmented World Expo (AWE) in München zu besichtigen. Dort zeigen große und kleine Aussteller, allen voran aus Deutschland, wie nützlich Augmented Reality für Arbeitswelt, Bildung und auch Alltag sein oder besser gesagt: werden kann.

Zunächst eine kurze Erklärung: Augmented Reality (AR) meint das "Anreichern" der Realität mit weiteren Informationen oder auch Objekten. Ein Beispiel: Ein User hält sein Handy auf einen Baum und das AR-Programm blendet live ein, welche Baumart da vor ihm steht. Oder: Ein Nutzer kann über eine AR-Einrichtungs-App virtuelle Möbel in einem leeren Raum, den er mit seinem Handy filmt, aufstellen und umherschieben.

Bosch setzt AR schon ein

Solche Anwendungen sind auf der AWE-Messe keineswegs nur ferne Zukunftsmusik. Der Autozulieferer Bosch setzt Augmented Reality beispielsweise bereits bei Schulungen für Mechaniker ein. Am Bosch-Stand wird das erlebbar. Die Teilnehmer solcher Weiterbildungen setzen eine AR-Brille auf und lernen virtuell zum Beispiel einen Elektromotor kennen. Dafür blicken sie einfach durch die Brille auf einen realen Tisch, auf den der Motor projiziert wird. Quasi wie ein Hologramm in Science-Fiction-Filmen.

Die Technologie ermöglicht, den Motor als Ganzes und seine Teile vor den Augen des Nutzers dreidimensional in Bewegung zu zeigen oder einzelne Teile am virtuellen Motormodell farblich hervorzuheben. Der Nutzer kann, wenn er durch die Brille schaut, sogar einzelne Motorstücke virtuell mit den Händen aus dem Motor ziehen, sich direkt vor Augen halten, mit den Händen drehen und wenden.

Auch für Reparaturen sind solche oder ähnliche AR-Anwendungen praktisch. Gleich mehrere AWE-Aussteller bieten etwa in Bauhelme einbaute AR-Systeme an. Beispielsweise könnte Kfz-Mechaniker sein Handy mit AR-Funktionalität auf den Automotor vor sich halten. Auf dem Display würde eine spezielle AR-App dann mit Pfeilen anzeigen, wo er in diesem – ihm vielleicht unbekannten Auto – das Motorteil findet, das er auf Defekte untersuchen oder austauschen möchte.