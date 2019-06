Awakening Europe: Gebet für Österreichs Ex-Kanzler

Mit Rockmusik, Vorträgen und gemeinsamen Gebeten haben rund 10.000 junge Erwachsene aus verschiedenen Freikirchen bei dem Ökumene-Event "Awakaning Europe" in Wien ihren Glauben vertieft. Seit Donnerstag kamen Menschen aus aller Welt in der Wiener Stadthalle zusammen, um - laut dem Veranstalter "Awakening Europe - Initiative zur geistlichen Erneuerung Europas in Christus" - Europa durch den Glauben zu verändern. Am Sonntag fand dann unter dem Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, ein Gottesdienst für alle christlichen Konfessionen statt. Auch Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz nahm an der Großveranstaltung teil.

Gebet für den Altkanzler

Kurz zeigte sich beeindruckt von dem Bild, "das die rund 10.000 Teilnehmer aus über 45 Ländern hier in der Stadthalle bieten". Er bedankte sich bei den Anwesenden ausdrücklich für ihren - so wörtlich - Einsatz in der Gesellschaft.

"Österreich hat zwar in den letzten Wochen einige Turbulenzen durchgemacht, das ehrenamtliche Engagement vieler lässt mich allerdings hoffen. Denn der Einzelne kann durch seinen Einsatz in der Gesellschaft, in der es Zusammenhalt gibt, wo Menschen für einander da sind und Glaube eine große Rolle spielt, einen Unterschied machen." Sebastian Kurz, Altkanzler von Österreich

Zum Schluss seines Besuchs beteten die Teilnehmer der ökumenischen Veranstaltung noch für Kurz.