Automatisierter Betrug: Wie Cyberkriminelle KI für sich nutzen

KI-Tools machen uns produktiver - aber auch verwundbarer. Während wir ChatGPT & Co. in unseren Alltag integrieren, öffnen sich gleichzeitig neue Türen für Cyberkriminelle. Von täuschend echten Deepfakes bis hin zu KI-generierten Phishing-Mails: Die digitale Unterwelt rüstet auf. Wie wir uns schützen können, ohne auf die Vorteile von KI zu verzichten, diskutieren Gregor und Fritz in der neuen Folge des KI-Podcasts. Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, Speaker und Berater, u.a. beim Bayerischen Rundfunk. Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. 00:00 Intro 04:10 KI als Schwachstelle 11:40 KI als Angriffshilfe 19:55 KI als Datenrisiko 30:28 Was haben wir diese Woche mit KI gemacht? Nützliche Links: Splunk Cybersicherheitsreport: https://www.splunk.com/de_de/form/state-of-security.html Enkeltricks mit Deepfakes: https://www1.wdr.de/nachrichten/enkeltrick-mit-kuenstlicher-intelligenz100.html Der KI-Scam bei der Hong Kong Bank: https://edition.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk/index.html?ref=platformer.news Falsche Ausweise dank KI? https://www.404media.co/inside-the-underground-site-where-ai-neural-networks-churns-out-fake-ids-onlyfake/ Wie KI Passwörter sicherer machen kann: https://www.okta.com/blog/2025/02/how-cracking-passwords-can-be-easier-in-the-age-of-aiml/ KI am Arbeitspltz bei Gen Z: https://www.axios.com/2024/11/25/gen-z-ai-work-survey Unser Podcast-Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/bayern-3-true-crime-schuld-und-unschuld/78029956/ Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Elisa Harlan, Franziska Hübl, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried